У Росії зросли тарифи ЖКГ

Комунальні тарифи в Росії виросли з 1 липня 2020 року. Збільшення плати для різних регіонів складе від 2,4 до 6,5 відсотка.

Найбільше послуги ЖКГ подорожчали на Північному Кавказі, в Бурятії, Якутії, Омської області і Москві. В деяких регіонах, наприклад, Рязанської і Іркутської областях, окремі тарифи підвищили незначно або зовсім відмовилися від збільшення плати.

У Росії до кінця 2020 року діє заборона на нарахування пені за прострочення комунальних платежів і внесків на капітальний ремонт. При цьому самі послуги боржників відключати не будуть.

Раніше експерти підрахували, що росіяни стали менше платити за послуги ЖКГ — у річному відношенні витрати впали приблизно на 13 відсотків, а витрати на одне лише теплопостачання скоротилися на 33 відсотка.