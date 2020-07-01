«Листування Рапопорта». Частина 3: Війна

У третій частині ми розповімо, зокрема, про контакти Бориса Рапопорта з співробітниками холдингу СКМ, власником якої є Рінат Ахметов.

Ми продовжуємо огляд знахідок з зламаної електронної пошти Бориса Рапопорта, заступника начальника одного з управлінь адміністрації президента Володимира Путіна, який займався Владислав Сурков. У першій частині розповіді про вміст дампа (архіву) пошти Бориса Рапопорта мова йшла про його місце у сучасному політичному ландшафті Росії. А у другій частині розповіли про ознаки його контактів з українським олігархом Віктором Пінчуком і його співробітниками.

Ще раз нагадаємо, про що писали ще в першій частині: поява дампів російських чиновників може бути частиною внутрішньоросійської політичної боротьби. Є підстави вважати, що у файли листування могли вноситися навмисні зміни. Тим не менш, її публікація волонтерами центру «Миротворець» має виключно важливе значення для історії України і вимагає максимально ретельного вивчення та публічної дискусії. На публікацію двох частин нашого аналізу поки що жодних спростувань не було.

У третій частині ми розповімо про контакти Бориса Рапопорта з співробітниками холдингу «СКМ», власником якого є ще один український олігарх Рінат Ахметов.

З моменту призначення Рапопорта заступником начальника управління АП РФ щодо соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією (або «окупаційного управління», яке працювало з окупованими територіями), він і його колеги почали активно збирати інформацію про події в Україні, намагаючись скласти конкуренцію Сергію Глазьєву і Костянтину Затуліну, які вже були в темі» більше року.

Так, у другій половині грудня 2014 року Олексій Чеснаков у своєму листі Рапопорту рекомендує йому оформити підписку на анонси українських інформаційних агентств, мабуть, щоб знати про підготовлювані заходи. Співробітники управління регулярно направляють Рапопорту і керівництву управління результати тематичних медиамониторингов. Ще частина аналітичних матеріалів щодо політичної ситуації в Україні приходить від зовнішніх експертів (таких, як лобіст РПЦ Кирило Фролов), а також різних аналітичних центрів.

Одним з таких джерел виявилася співробітниця холдингу «СКМ» Ріната Ахметова — Катерина Лапшина, яка в 2010 році була призначена директором з розвитку медійного бізнесу «СКМ» і ще в 2012 році звільнила одіозного Ігоря Гужву з газети «Сегодня». Лапшина займалася роботу всіх медіаактивів «СКМ», об’єднаних у «Медіа Групу Україна», куди, крім пулу телеканалів («Україна», «НЛО-ТБ», «Індиго», «Футбол 1» і «Футбол 2» і регіональні телеканали), входив також видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа» (газета і сайт «Сегодня», а також регіональні видання).

У березні 2015 року Лапшина покинула свій пост в холдингу Ахметова і перебралася до Москви, щоб очолити інвестиційний фонд MARSFIELD CAPITAL, на запрошення Дениса Свердлова, екс-заступник міністра зв’язку і комунікацій в уряді Дмитра Медведєва.

Менш ніж через три роки Лапшина створила свій інвестфонд ERA Capital, який, як і багато інші компанії, зареєстровані на її ім’я, можуть бути лише вітриною для якого-небудь російського товстосума, який бажає залишатися в тіні. У вересні 2018 року Катерина увійшла до складу наглядової ради та акціонерів російської компанії Rambler Group. Але в січні-лютому 2014 року вона обмінялася дюжиною листів з Борисом Рапопорт, використовуючи свою корпоративну пошту [email protected].

Аналітика від СКМ

По всій видимості, нечисленні візити Рапопорта у Києва були досить насиченими, враховуючи, що в листуванні обговорювалися питання його зустрічей в Києві не тільки з представниками холдингу Віктора Пінчука, які ми описували у другій частині.

Як тільки закінчилися новорічні свята 2014 року, Катерина Лапшина надіслала Рапопорту лист з темою «очікувані події 13-20 січня», в якому йшла мова про їх зустрічі в Києві чи в Москві.

У додатку до листа Лапшина надала Рапопорту графік подій, в якому йшлося про майбутньому пленарному тижні українського парламенту (тієї самої, на якій були прийняті сумно відомі авторитарні «закони 16 січня»), про конфлікти навколо «Майдану» і про слуханнях в Сенаті США щодо ситуації в Україні. Судячи по метаданих текстового документа, його підготував Дмитро Белянський, на той час — директор з розвитку мультимедіа ПрАТ «Сьогодні Мультимедіа», а нині керівник «Новинний групи Україна» у складі «Медіа Групи Україна». Згодом такі огляди його авторства Лапшина пересилала Рапопорту ще кілька разів.

Наступний 18-сторінковий документ, який Лапшина надіслала Рапопорту через два дні, називався «Україна — ЄС — Росія» і описував бачення авторів документа про те, як українська аудиторія сприймає цих трьох суб’єктів. Судячи по метаданих файлу, документ був підготовлений Світланою Таран, експертом аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ), основним замовником якого часто виступав холдинг «СКМ». Ще один документ на ту ж тему від Лапшиної, по всій видимості, готував знову Дмитро Белянський. Він підготував огляд про те, що говорили про російсько-українських відносинах політики і журналісти.

Небагатослівна листування, однак, все ж говорить про те, що підлеглі Лапшиної готували для Рапопорта і більш глибокі дослідження.

Особливий інтерес викликає стиль, в якому Катериною написано лист Рапопорту вже після того, як на Майдані відбулися розстріли мирних протестувальників, Янукович втік у Росію, а в Криму почалося захоплення органів влади. До того часу вже досить поширеною була версія про участь у подіях бійців спецпризначення з РФ.

Особливу роль Лапшина відводить Юлії Тимошенко. А Дмитра Табачника називає «непричетним до злочинів».

Як і у випадку з представниками Віктора Пінчука, листування з Катериною Лапшиної обривається в день, коли російський спецназ захопив урядові будівлі в Криму.

… та інші свідки «російської весни»

Борис Рапопорт нарощував свою мережу аналітиків і оглядачів, так як його електронна пошта регулярно поповнювалася довідками, оглядами та рекомендаціями по Україні.

З другої половини січня 2014-го Рапопорту починає писати антиукраїнські пасквілі голова правління руху «Народний собор» Ігор Друзь. Сергій Баранов активно інформував Рапопорта про харківському з’їзді, який повинен був організувати підтримку Михайла Добкіна в якості ймовірного ватажка ХНР, а також курирував кремлівські фінанси, виділені на адвокатів для затриманих учасників масових заворушень у Харкові.

Регулярно підживлює Рапопорта інформацією та його колега по управлінню, радник Олександр Малахов (поштову адресу [email protected]), який працює з Рапопорт, як мінімум до березня 2019 року, коли листування обривається (мабуть, у зв’язку зі зломом).

Цікаво, що Олександр Малахов регулярно направляє Рапопорту персональні резюме українських політиків і громадських діячів. У листуванні фігурують такі імена як Ленур Іслямов, Валентин Наливайченко, Віктор Гвоздь, Олег Махніцький, Степан Кубів, Ігор Палиця… В кінці лютого 2014-го Рапопорт збирає будь-яку інформацію про людей, які будуть впливати на процес прийняття рішень в Україні.

Екзотично виглядають листи, отримані Рапопорт в лютому 2014-го з поштової адреси [email protected], який, ймовірно, належить депутату Сумської обласної ради від Партії регіонів Олександр Цупро. Судячи з листів, він виступає для Рапопорта експертом з аграрних питань.

25 лютого 2014 року лобіст РПЦ Кирило Фролов надсилає Рапопорту «звернення одеського антимайдана до Володимира Путіна з проханням «зайняти позицію щодо подій в Україні». Поступово робота «окупаційного управління» перемикається на динамічний хід послемайданных подій, однак питання, пов’язані з діями російського спецназу і ФСБ в Криму, в спілкуванні практично не виникають.

По суті, Рапопорт і його колеги займалися саме питаннями «співпраці», орієнтованого на політичний процес і використання soft power в Україні. А також готували масштабну економічну експансію Криму. Так, саме вони домоглися протокольного доручення Володимира Путіна створити і узгодити з українською стороною техніко-економічне обґрунтування проекту Керченського мостового переходу. І узгодження це відбувалося ще в січні 2014 року за участі віце-прем’єра Олександра Вілкула, за результатами якого повинно було з’явитися спільне підприємство ВАТ «Транспортний перехід через Керченську протоку».

Потім, правда, співробітники Суркова самі готували відповідний лист Президента Росії, в якому Путіна просили перенести виконання протокольних доручень на рік пізніше, «у зв’язку з нестабільною ситуацією на Україні».

В деяких листах електронні адреси Рапопорта і Сергія Глазьєва стоять через кому, демонструючи, що надія у вирішенні проблем антимайдановцев покладалася на них обох. Так чи інакше, кінець лютого — початок березня 2014-го видалися для співробітників Кремля дуже гарячими. Величезна кількість людей бігло «в лічку» з пропозиціями надати допомогу проросійським громадянам України (природно, за гроші).

Деякі російські політики розвинули бурхливу діяльність, плутаючи карти «окупаційного управління». Так, наприклад, підлеглий Рапопорта Олександр Павлов попереджав його про те, що придворний політолог Кремля Дмитро Орлов «оголосив набір у контрпропагандисты для роботи в Україні». А депутат від «Єдиної Росії» Роберт Шлегель запропонував текст законопроекту про спрощене отримання російського громадянства для українців.

У певному сенсі можна сказати, що планомірна діяльність Рапопорта і його колег хаотизировалась повністю. Однак за новим постмайданным урядом і його діями сурковцы намагалися стежити вельми пильно, не випускаючи з уваги свій пріоритет — роботу в медіаполе України.

28 лютого референт Ігор Романенко надсилає Рапопорту пропозицію висвітлювати поведінка Сашка Білого (Олександра Музичка) в контексті того, що «на вершину виявилися винесені банальні гопники, не обтяжені зайвими розумовими процесами». А 2 березня 2014 року російський політолог Сергій Міхєєв (імейл — [email protected]), який очолював до 2013 року підконтрольний Суркову «Центр політичної кон’юнктури», а також голова експертно-консультаційної ради при Главі Республіки Крим», надсилає Рапопорту свої пропозиції, в яких говорить, що «ідеальної зараз була б ситуація, при якій південно-східні області України фактично вийшли з-під контролю Києва й проголосили якусь східно-українську автономію».

Потім на двох сторінках Міхєєв викладає основний комплекс дій, який реалізовується за цей день: спочатку спроба створення квазі-незалежної держави, а потім, у разі невдачі, організація «ракової пухлини» на тілі України, яка зможе блокувати будь-які інтеграційні прагнення країни.

Практично всі викладені Міхєєвим в цьому файлі пропозиції були реалізовані у наступні 6 років. Це не обов’язково говорить про те, що він є ідеологом проекту «Новоросія» і боротьби за автономизацию Донбасу на умовах Кремля. Можливо, цей наратив вже давно витала в російському експертному співтоваристві.

Проте так чи інакше протягом тижня після втечі Януковича доля подальших відносин із Україною на найближчий період вже була зумовлена в російській середовищі. Залучені в процес російські чиновники і консультанти не розглядали Україну як державу і, тим більше, як партнера.

Таким чином, фактично, агресія на той момент вже почалася, у тому числі на Донбасі. Якщо не шляхом фізичної присутності «зелених чоловічків» (як у Криму), то морально російська «еліта» вже вела свій бліцкриг, в якому не було місця переможеним (в російських вологих мріях) інакомислячих українцям.

Перехід на військовий період

З кінця лютого 2014-го співробітники «окупаційного управління» включаються в комплекс активних заходів російських спецслужб в Україні. Наприклад, політолог Олег Матвейчев, спільно з сурковцами, готує список іноземних спостерігачів на фейковий референдум в Криму.

Представники іноземних організацій, за словами Матвейчева, «виступають від імені всієї прогресивної громадськості що все чітко і відповідає нормам» на фейковом референдумі.

Так, «від прогресивної громадськості» виступає депутат Європарламенту від угорської партії ” Йоббік — Бела Ковач, якого пізніше угорська прокуратура звинуватить в роботі на російські спецслужби і позбавить депутатської недоторканності.

А так же колишній депутат польського Сейму Матеуш Піскорський, якого в березні 2019 року заарештували польські спецслужби за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії і Китаю. Той же Піскорський, вже через політолога Олексія Мартинова ([email protected]), пропонує Рапопорту за 20 тисяч євро надіслати в Україну «європейських спостерігачів, зареєстрованих Центрвиборчкомом України, щоб піддати публічної абструкции укрвыборы за підсумками».

У той же час, по всій видимості, Рапопорт і його колеги не відчувають себе провідними в цьому процесі. Навіть почесний одесит Михайло Фрейдлин, який донині є генеральним продюсером “Майстер-Джем Фесту” в Одесі, пропонуючи Рапопорту ідею “створення комунікаційного ресурсу “Загальноукраїнський мозковий штурм””, підкреслює, що Він, мовляв, в курсі та підтримує.

Все настільки несистемно, що Рапопорт обговорює в листуванні зі своєю помічницею Уляною Бригадиренку тижневий відпочинок на одному з австрійських курортів (хоча, якщо мислити конспирологически, можливо, планувалося провести зустріч). У пошті Бориса Рапопорта з’являється інформація про інших, паралельних проектів, не пов’язаних з Україною безпосередньо. Проте напередодні виборів активність відновлюється.

Є і така партія!

3 квітня 2014 року колега Рапопорта Олександр Павлов надсилає йому інформацію про зареєстрованих кандидатів у президенти України, а також пропозиції від добре відомого нам «гібридного правозахисника Олексія Тарасова. Тарасов пропонує Рапопорту свій “проект просування партії “За права людини” в рамках виборчої кампанії 2014 року в Київраду”.

Свій проект партії пропонував і вищезгаданий Сергій Баранов, який також надіслав Рапопорту список блогерів та коментаторів для ТБ, які могли б поширювати потрібні меседжі. На підтвердження своїх можливостей Баранов хвалився, як він і його однодумці змушують співробітників київських кафе та ресторанів обслуговувати їх російською мовою.

Але, по всій видимості, реальних грошей на просування політичних кандидатів у Києві у Суркова немає. До виборів в Україні «окупаційний управлінні» готувалися виключно аналітично.

Так, наприклад, один з високопоставлених співробітників і експертів ВЦИОМ (Всеросійський центр вивчення громадської думки) Валерій Федоров розшифровував для Рапопорта значення соціологічних процесів в Україні та громадської думки з приводу анексії Криму.

Співробітники управління готували списки лояльних до Росії українських регіональних політиків і представників громадськості.

А керівник «Центру політичної кон’юнктури» Олексій Чеснаков аналізував український медіапростір.

По суті, спочатку «відомство Суркова» працює як великий аналітичний центр, всього лише відстежуючи процеси, що відбуваються в Україні. По всій видимості, в першій половині 2014-го кермо правління були передані представникам ФСБ, за підтримки військових.

Проте вже до середини травня 2014-го на повну потужність у Суркова заробила підготовка своїй мережі лідерів громадської думки, а також організація з’їзду 22 травня, на якому повинні були оголосити про створення в Донецьку громадського політичного руху «Новоросія».

По всій видимості, ця ідея виникла у Суркова (або його оточення) як достроковий відповідь на вибори президента України, які повинні були відбутися 25 травня.

Підготовка з’їзду організовувалася під Павла Губарєва. Співробітники Рапопорта докладно вивчали біографії Бородая і Карякіна (ватажків так званих «ДНР» і «ЛНР»), які, в результаті, погодилися стати частиною цього подання.

Тим не менш, схоже, що підготовка йшла в режимі секретності, у тому числі і від своїх. Адже Суркову потрібно перехопити політичну ініціативу формування порядку на окупованих територіях. До того часу Дмитро Козак вже очолював спеціально створену урядову комісію з питань анексованого Криму.

Паралельно з цим Олексій Чеснаков і його співробітники, у контакті з колегами Рапопорта, активно працюють над створенням так званого «Народного фронту Південно-сходу», з’їзд якого відбувся 24 травня за участю Дениса Пушилина і Олега Царьова. А 22-го Чеснаков надсилає Рапопорту текст заяви (маніфесту) цього самого фронту для можливих правок. Згідно зі сценарієм, розробленим Чеснаковим-Рапопорт, після оголошення цього документа було підписано угоду про об’єднання «ДНР» і «ЛНР» в «Новоросію». Але щось пішло не так, назавжди розділивши «два братніх народи Донбасу»…

Дмитро Золотухін, опубліковано у виданні Detector.media