Вибух у лікарні в Тегерані забравши життя щонайменше 13 людей

Внаслідок потужного вибуху в клініці на півночі столиці Ірану Тегерану загинули щонайменше 13 людей, ще шестеро були поранені.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на іранські медіа.

Прокурор Тегерану Алі Алькасімегр стверджує, що внаслідок вибуху загинули 10 чоловіків і троє жінок у медичному центрі «Сіна Атгар». Постраждалих, за словами Алькасімегра, доправили до лікарні Таджріш, щоб надати медичну допомогу. Заступник губернатора Тегерану Хамідреза Ґударзі заявив державного телеканалу, що вибух і пожежу спричинив витік із балонів для медичного газу.

Рятувальники боролися з вогнем до пізнього вечора. Поліція оточила місце події. На відео, які поширюються соцмережами, видно, що в лікарні сталося кілька вибухів поспіль. Державне телебачення Ірану повідомило, що вибухи можуть повторюватися, тому що в лікарні лишаються кисневі балони.