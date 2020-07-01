Вода в морі біля танкера Delfi абсолютно чиста, – Одеська ОДА

Держекоінспекція щодня забирає проби морської води біля танкера Delfi, який затонув в районі пляжу “Дельфін” в Одесі.
Про це в ефірі Громадського радіо заявивши представник Одеської ОДА Денис Соколов.
“Що стосується Delfi, Держекоінспекція щодня робить забори води поблизу затонулого танкера. Зараз вода там абсолютно чиста, тобто немає ніяких нафтопродуктів, і ми намагаємося максимально мотивувати судновласника, щоб він нарешті прибравши затонулий танкер з узбережжя”, – сказавши він.
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