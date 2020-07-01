США отримали докази перерахунку грошей від ГРУ Росії талібам, ймовірно, за вбивства американських військових, – ЗМІ

Влада США перехопила дані про те, що Головне розвідувальне управління Росії перераховувало гроші на рахунки, які пов’язані з бойовиками організації “Талібан” в Афганістані.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на три анонімні джерела.

Видання називає це одним з доказів того, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам, пов’язаність язаним з «Талібаном», винагороду за вбивство військових міжнародної коаліції в Афганістані, зокрема військових армії США.

Ці дані підтверджують покази бізнесменів, арештованих в Афганістані, яких підозрюють у співпраці з ГРУ Росії й талібами, зазначає NYT.