На палубі яхти: Настя Каменських на водній прогулянці в Одесі

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, виступила в одному із клубів Одеси. Вона рада повернутися до концертів після тривалого карантину і вирішила поєднати роботу із відпочинком.

Фото з морської прогулянки артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Настя обожнює подорожувати. Через пандемію коронавірусу зараз це складно і небезпечно робити, тому співачка насолоджується кожним моментом, коли їй вдається вибратися з дому.

Настя Каменських на яхті

Ймовірно, коханий NK Потап вирішив влаштувати своїй обраниці вечірню прогулянку на яхті. Напевно, кожна дівчина була б в захваті від такого сюрпризу і Настя не є винятком. Вона сповна насолодилася цим вечором та відпочила від щоденних турбот.

Каменських позувала на палубі у білому худі, а ноги накрила білосніжним пледом. На тлі бачимо неймовірно красиве небо. Волосся NK зібрала у зачіску зверху, а на обличчі вирішила не робити макіяж та похизувалася природною вродою

“І я собі думаю: “Який чудовий світ””, – коротко підписала фото виконавиця.



Настя Каменських на палубі яхти / Instagram / @kamenskux