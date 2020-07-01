Запаси грошей у росіян впали до історичного мінімуму

Фінансове становище російських домогосподарств продовжує котитися по похилій вниз, незважаючи на закінчення періоду неробочих днів і обіцяні урядом виплати для безробітних та сімей з дітьми, повідомляє Финанз.ру.

За підсумками травня обсяг «вільних грошей» на руках у середньої російської родини скоротився на 6,3% щодо квітня, а в річному вираженні впав на 39,4%, показало дослідження холдингу «Ромир».

Вільні гроші — ця сума, яка залишається після всіх обов’язкових витрат, включаючи купівлю продуктів харчування, оплату послуг ЖКГ, транспорту та зв’язку. На травень-2020, за розрахунками «Ромира», вона склала 17,7 тисячі рублів, що стало найнижчим значенням для цього місяця за всю наявну історію».

Мова йде грошах, які можуть бути відкладені у вигляді заощаджень, або витрачені на виплату кредитів, купівлю товарів тривалого користування, інші великі покупки, освіту, медицину, розваги чи відпочинок.

Рік тому ця сума становила 29,2 тисячі рублів, в 2018-му — 24,9 тисячі, у 2017-му — 20,9 тисячі.

Криза в гаманцях посилився, навіть незважаючи на те, що в травні починалося зняття карантинних заходів і поступове відновлення економічної активності. «Є суттєві ризики того, що навіть після зняття всіх обмежень добробут громадян буде на більш низькому рівні, ніж до епідемії COVID-19 і зниження цін на нафту», — констатують експерти «Ромира».

Епіцентром кризи доходів стали колонії Москви, де зарплати і без того низькі, а можливості для працевлаштування — мізерні. У містах з населенням до 500 тисяч чоловік обсяг «вільних грошей» у споживачів впав майже в 2 рази рік до року (-47,9%). У містах-мільйонниках сім’ї втратили в середньому кожен третій рубль вільних грошей (-35,2%), а у середніх містах (0,5-1 млн жителів) — кожен четвертий (-26,6%).

Дані Росстату про рівень життя, доступні поки тільки за квітень, не фіксують значних проблем.

За оцінкою Вищої школи економіки, у другому кварталі реальні грошові доходи росіян звалилися на 21,8%. Це вдвічі більше пікових значень як кризи 2008-09 рр., так і рецесії 2015-16 роках: тоді максимальне падіння досягало 10,7% і 9,5% відповідно (грудень-2008 і серпень-2016).

За підсумками року спад доходів може виявитися двозначним і більш ніж втричі перевищити прогноз Мінекономрозвитку.