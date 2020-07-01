Голова виборчкому заявила, що журналіст «Медіазони» впав сам

Голова петербурзької виборчої комісії № 2191 Валентина Ландышко заявила, що кореспондент «Медіазони» Давид Френкель, якому зламали руку на виборчій дільниці в Санкт-Петербурзі, впав сам. Її опублікував коментар 78.ru.

За словами Ландышко, журналіст «агресивно відреагував на прохання зареєструватися в журналі присутніх, з-за цього йому зробили кілька зауважень. Отримавши «неадекватну реакцію», поліцейські намагалися його втихомирити».

«Він намагався фотографувати обличчя поліцейських, чому ті чинили опір. Він також перешкоджав виборцям, які намагалися отримати бюлетені. Я попросила поліцію вивести цієї людини, так як він ображав присутніх і неадекватно себе вів. Коли його спробували відсунути від столів, де він заважав виборцям, він впав і почав кричати, щоб йому викликали швидку. Ми, природно, викликали швидку — лікарі зробили молодій людині медичну допомогу. Однак застосування сили по відношенню до нього не було — його ніхто не штовхав», — говорить Ландышко.

У Санкт-Петербурзької виборчої комісії Znak.com повідомили, що проводять перевірку за фактом інциденту, крім того, територіальної виборчої комісії № 16 доручено провести детальний розбір дій членів дільничної виборчої комісії, в разі виявлення в них відступів від норм законодавства вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, що Френкеля спробували видалити з виборчої дільниці № 2119 у Санкт-Петербурзі після того, як він попросив членів комісії представитися — на них не було жодних розпізнавальних знаків. Після цього його спробували вивести з ділянки співробітники поліції, один з них штовхнув Френкеля і зламав йому руку.

У лікарні у журналіста діагностували ушкодження середньої кістки плеча з ушкодженням променевого нерва. Після нападу його прооперували в НДІ Джанелідзе.