Латвія заборонила транслювати 7 пропагандистських телеканалів групи Russia Today

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила трансляцію на території країни семи пропагандистських телеканалів російської державної групи RT (Russia Today). Рішення ухвалили, керуючись списком санкцій Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті NEPLP, пише “Громадське”.

Там зазначили, що після санкцій, введених Радою ЄС, ці сім телеканалів латвійські органи безпеки считают найбільш впливовими російськими пропагандистськими каналами у Європі. Так, у Латвії заборонили телеканалі RT RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary та RT TV.

Вони перебувають під фактичним контролем, керівництвом і одноосібним управлінням російського пропагандиста та ведучого Дмитра Кисельова, який є в санкційних списків ЄС, виступав за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Телеканалі зареєстровані в Росії і Великій Британії.

У NEPLP вказують, що RT поширює узгоджений з офіційною позицією Кремля зміст, а Латвію намагається показати «не спроможною державою». Зазначається, що заборона діятиме, поки Кисельов залишатиметься у списку санкцій ЄС. RT витворили у 2005 році у Росії. Це телевізійна багатомовна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію.

ЇЇ фінансує уряд РФ. RT RT HD, RT TV виходять в етер англійською, RT Arabic — арабською, RT Spanish TV — іспанською, RT Documentary HD і RT Documentary — російською та англійською.)