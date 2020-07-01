Раптово помер знаменитий російський актор

Російський актор театру і кіно Віктор Проскурін помер у віці 68 років.

Артиста не стало 30 липня, повідомила у Facebook його дружина Ірина Хонда.

Помер актор театру і кіно Віктор Проскурін. Це в Facebook повідомила його дружина.

«Я не знаю, що сказати, так як я поки в шоці. Все несподівано. Як будь-яка смерть. Царство небесне, мій дорогий», – написала вона.

Причина смерті актора невідома.

Проскурін в молодості 24СМИ

Широкому глядачеві Проскурін став відомим після ролі Генки Ляпишева у фільмі «Велика перерва». Також глядачам запам’яталися ролі багатодітного батька Кирила Круглова в «Якось 20 років потому», Германа в «Піковій дамі», Новікова в «Військово-польовому романі», Вожеватова в «Жорстокому романсі».

Проскурін був одружений п’ять разів. Від першого шлюбу є дочка Олександра. Вона теж стала актрисою.

Віктор Проскурін FacebookИрина Хонда.

Раптово помер російський актор Віктор Проскурін Скріншот