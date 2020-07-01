Проломив голову молотком: У Києві старший брат убив молодшого і переховувався від поліції

Поліція Києва виявила в квартирі Деснянського району столиці тіло чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. У вбивстві слідчі підозрюють брата жертви. Про це повідомляє поліція Києва.

В чергову частину Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її сусід вже кілька днів не виходить на зв’язок, а з квартири на вулиці Шолом-Алейхема поширюється трупний запах. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь столичної поліції.

Начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко розповів, що після прибуття на місце проавоохранители виявили, що двері квартири були відчинені, а в одній з кімнат на ліжку лежав чоловік 1967 року народження без ознак життя. Він був накритий ковдрою. “При огляді місця події поліцейські на підлозі виявили предмет, схожий на молоток зі слідами бурого кольору. Згодом співробітники карного розшуку затримали 58-річного рідного брата померлого, який переховувався близько тижня. Чоловік зізнався у скоєнні навмисного вбивства і дав свідчення.

Ми встановили, що між братами часто виникали сварки із-за зловживання алкогольними напоями підозрюваним. На цей раз між родичами знову стався конфлікт, після якого молодший брат пішов спати, а старший в стані алкогольного сп’яніння взяв молоток та вдарив ним три рази по голові сплячого опонента”, – сказав Герасименко.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції в рамках відкритого кримінального провадження оголосив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.