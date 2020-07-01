В Івано-Франківську сталася стрілянина, введено оперативний план «Сирена»

В Івано-Франківську ввечері вівторка, 30 червня, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено чоловіка.

Про це повідомляє поліція області, пише “Слово і Діло”.

«Сьогодні, 30 червня, о 19:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька 192 невідомий стріляв у чоловіка», – йдеться у повідомленні.

На виклик негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи і представники інших профільних служб. Як попередньо встановили правоохоронці вогнепальне поранення отримав 45-річний місцевий мешканець. Постраждалого госпіталізували у лікарню. Причини і обставини стрілянини встановлюються. У поліції визначаться з кваліфікацією події після проведення першочергових слідчих дій.

В області введено оперативний план «Сирена». Наразі проводитися комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника. У рамках розслідування правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців, а також вивчають наявність камер відеоспостереження.

Якщо хтось міг бути очевидцем даної події, поліція просити повідомити на лінію 102.