Заступник голови управління Генпрокуратури звільнили після дебошу і нападу на поліцейського

Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов звільнив заступника начальника управління фізичного захисту і забезпечення безпеки відомства Ігоря Мильнікова після того, як він влаштував п’яний дебош в ОМВД «Філевський парк» і напав на поліцейського. Про це повідомляє газета «Коммерсантъ», відео інциденту опублікували телеканал РЕН ТВ і телеграм-канал «112».

За однією з версій, Мильнікова доставили у відділ поліції з-за того, що він в неадекватному стані спробував проникнути на територію елітного будинку, підвідомчого ОМВД, з іншого — за водіння автомобіля в стані алкогольного сп’яніння.

Як пише «Коммерсантъ», Мильніков був п’яний і не міг помилитися адресою, повертаючись до себе додому, оскільки живе неподалік. Прокурор спочатку не говорив про свій статус, а коли його вирішили помістити в камеру, запропонував себе «загугліть». Потім Мильніков напав на поліцейського, який попросив його зняти ремінь. На відео затриманий вдарив рукою і ногою співробітника органів внутрішніх справ.

Після розгляду Мильнікова забрали співробітники прокуратури. Слідчий комітет почав перевірку щодо поліцейських, так як «не допускаються затримання, привід, особистий огляд прокурора, огляд його речей і використовуваного ним транспорту», якщо це не передбачено федеральним законом для забезпечення безпеки інших осіб та затримання при скоєнні злочину.

Повідомляється, що в Мильнікова при собі не було службового посвідчення. Відомо, що в 2019 році він був нагороджений знаком «Почесний працівник прокуратури».