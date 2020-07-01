Росіяни переходять на дешевий хліб

Росіяни економлять на їжі, багато хто не може дозволити собі овочі, м’ясо, а тривоги у зв’язку з коронавірусом змушують знову вводити антикризові сімейні «бюджетні правила», в яких часто фігурує заборона на улюблені делікатеси. Експерти вважають, що соціальну підтримку населення необхідно нарощувати, так як падають доходи і підвищена тривожність росіян з-за невизначеності з поверненням коронавіруса можуть не дати оперативно відновити споживання.

Виручка 96% найбільших тепличних підприємств Росії впала на 25% і більше, йдеться в дослідженні впливу пандемії на галузь, яке провела асоціація «Теплиці Росії». 90% представників підприємств захищеного грунту відзначили падіння попиту на овочеву продукцію через зниження купівельної здатності населення.

У деяких респондентів втрати виручки досягли понад 50%, сказав депутат Держдуми та президент «Теплиці Росії» Олексій Ситников.

На думку більшості – 67% – представників тепличних підприємств, головною причиною поточних проблем в галузі став брак підтримки з боку держави. Також, на думку 17% підприємств, що негативно позначилося «несумлінне ціноутворення на продукцію у торгових мережах», які у квітні намагалися диктувати низькі ціни закупівлі. І хоча в травні вдалося відновити статус-кво у стосунках з торговими мережами, але, за словами Ситникова, весняні місяці для тепличних господарств були втрачені.

У роздробу свої проблеми – після березневого ажіотажного попиту покупці «лягли на дно», в квітні з початком «карантикул» продаж продуктів харчування різко впали.

Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) з посиланням на дані глобальної аналітичної компанії Neilsen повідомляє, що в російській роздробі відзначається підвищення попиту на більш дешеві товари. Частка попиту на товари нижчого цінового сегменту виросла майже в половині категорій. Найбільше зростання продажів в низькому ціновому сегменті відзначається по м’ясу, макаронних виробів, чаю, соків. Якщо частка низького цінового сегменту продуктів харчування і товарів повсякденного попиту зросла з 16,9 до 17,7% у середньорічному значенні, то у категорії макаронних виробів вона виросла з середньорічних 19 до 23%. Ще один приклад – збільшення частки продажу дешевого майонезу: з 7,3 до 9,5%. Директор по роботі з ритейлерами «Nielsen Росія» Костянтин Локтєв раніше повідомив журналістам, що про вплив пандемії на доходи вказали 24% опитаних споживачів.

Економічні наслідки пандемії коронавіруса змінили переваги росіян в бік більш дешевого хліба, заявив виконавчий директор асоціації виробників і постачальників продовольчих товарів «Руспродсоюз» Дмитро Востріков. «Виходить трансформація – перехід на більш дешевий сегмент при збереженні самого маржинального вищого сегмента, тобто можна сказати, що перерозподіляється середній сегмент в бік більш низької платоспроможності населення, і я думаю, що цей тренд поки що, на жаль, буде зберігатися», – сказав він.

«Пекарі розуміють, що ціни на продукцію піднімати не можна, у населення доходи теж впали, а у деяких в малому бізнесі, які припинили існувати, вони просто закінчилися», – сказала член експертної ради комітету Держдуми з аграрних питань та науково-технічного комітету Мінсільгоспу Ольга Пономарьова. А гендиректор «Черкізово» Сергій Михайлов повідомив, що в країні майже кожен шостий не може собі дозволити купувати м’ясо. За його словами, 20-25 млн росіян споживають не більше 50 кг м’яса на людину на рік проти 73 кг, які потрібні за оцінкою Моз. За його словами, йдеться про соціально незахищені верстви населення, частка яких буде зростати.

«Зараз немає офіційної статистики по доходах населення у другому кварталі. Що конкретно сталося з ними з квітня, коли у нас почався «локдаун», Росстат повідомить тільки в кінці липня, але за непрямими даними (зниження обороту роздрібної торгівлі, наприклад) цілком можна судити про те, що доходи – основа споживчого попиту – серйозно скоротилися, що призвело до змін у споживанні росіян», – сказав «НГ» директор Центру кон’юнктурних досліджень Вищої школи економіки Георгій Остапкович.

Оборот роздрібної торгівлі продовольчими товарами скоротився в квітні 2020 року на 15% порівняно з березнем і приблизно на 9% до квітня 2019-го. А в травні він зріс на 2,7% порівняно з квітнем (обсяг торгівлі склав майже 1,3 трлн руб.), при цьому він все одно був на 8,6% менше, ніж роком раніше.

«За нашими оцінками, у другому кварталі доходи впали на 15-17%, і, навіть якщо не буде розвитку за гіршим сценарієм з другою хвилею COVID-19, за підсумками року плюса все одно не буде, падіння реальних доходів складе 4-5%, а це величезні гроші з урахуванням того, що загальні щорічні доходи росіян складають 60 трлн руб., – каже Остапкович. – Зниження доходів запускає звичайний для будь-якої кризи сценарій: громадяни переходять від споживчої моделі поведінки до ощадної. Домогосподарства створюють свої резерви і вводять своє «бюджетне правило», виділяючи кошти на абсолютно необхідні для них речі і відмовляючись, наприклад, від покупок делікатесів, які до кризи дозволяли собі раз-два в місяць навіть сім’ї з числа малозабезпечених». На людей тисне як реальна втрата доходів, так і загроза втратити їх у майбутньому на тлі невизначеності розвитку ситуації.

За словами експерта, нинішня криза відрізняється від попередніх – немає проблем з банківською сферою, в країні накопичені резерви. «Криза не зруйнував основні фонди, не знизилася кваліфікація співробітників, тому після зняття обмежень, початку роботи і на тлі сезонного зниження цін на овочі і фрукти ситуація почне відновлюватися. Але якщо невизначеність з епідемією не піде, то це відновлення буде дуже повільним, тренд може змінитися до наступного року, тому що психологічно громадяни тепер ще довго будуть більш стриманими при покупці продуктів», – вважає експерт.

Остапкович підкреслює, що мова не йде про ту незначну частку населення РФ, яка про кризу дізнається з газет і цінами на продукти цікавиться тільки з цікавості. «Більшості населення необхідно нарощувати соціальну допомогу з боку держави аж до введення базового безумовного доходу, який зараз обговорюється, наприклад, в Європі. Для відновлення попиту, так і всієї економіки, зараз найважливіше не зростання ВВП, виробництво обладнання або техніки. Зараз куди важливіше скорочення безробіття і зростання доходів», – пояснив Остапкович.

«Очевидно, що про повернення до колишньої моделі споживання можна говорити по мірі відновлення доходів, – сказала «НГ» директор Центру агропродовольчої політики Інституту прикладних економічних досліджень РАНХиГС Наталія Шагайда. – Говорити про пожвавлення зараз можна з великою натяжкою. Воно є, якщо порівнювати тиждень за тижнем: громадяни сиділи на ізоляції, купували тільки те, що було дуже потрібно. Зараз стали виходити з дому, купувати те, на що вистачило накопичених грошей. Після відкриття підприємств сфери послуг, громадського харчування вони найняли працівників, вже виплатили якісь гроші, люди пішли в магазин».

Але, за словами експерта, якщо порівнювати з минулими періодами, то картина складається інша: «Незважаючи на ажіотажний попит на відносно дешеві продукти тривалого зберігання, що особливо проявилося в березні 2020 року (зростання на 4,7% до квітня 2019 року), за січень–квітень 2020-го приріст покупок був на рівні похибки: всього 0,3%, тоді як в 2019-му він був у плюсі на 2,1% щодо 2018-го».

Як сказала Шагайда, такий результат склався з-за того, що після найвищої точки ажіотажу в березні 2020 року купівлі продовольства впали в квітні більш ніж на 9%. Після такого падіння будь пожвавлення в тиждень показує зростання. «При цьому можуть навіть не зростати доходи. Люди витратили свої запаси в квітні, стали докуповувати необхідне і дешеве. Власне, у квітні був один з двох найбільш провальних місяців по покупкам продовольства за період спостереження з січня 2013 року, – додала Шагайда. – Після цього неважко очікувати пожвавлення, як це було і після драматичного падіння в грудні 2016 року. Так що потрібно стежити за доходами і зайнятістю».

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