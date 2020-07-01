Поліція Німеччини викрила мережу педофілів: Під підозрою 30 тисяч осіб

У Німеччині поліція викрила мережу педофілів, до діяльності якого, ймовірно, причетні 30 тисяч осіб.

«Я не розраховував на такі масштаби жорстокого поводження з дітьми в інтернеті», — заявив міністр юстиції Пітер Бейзенбах.

Майже 30 тисяч чоловік підозрюються в обмін контентом, що містять акти насильства над дітьми. Зараз правоохоронці намагаються ідентифікувати підозрюваних, поки встановили особистості 70 осіб.

Поліція почала розслідування восени минулого року. Тоді був затриманий 27-річний солдат. У травні суд засудив злочинця до 10 років ув’язнення.