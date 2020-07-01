Служба зрадників пустить всіх. Коли в Україну приїдуть на гастролі Пореченков і Охлобистін

СБУ, відома масовим зрадою своїх “кадрів” і тотальною корумпованістю, все ж дозволила російській телеведучій Катерині Варнаві, яка відвідувала з гастролями окупований Крим, в’їзд в Україну.

Природа на карантині настільки очистилася, що в Україну починають повертатися російські артисти і телеведучі з чорного списку. Нещодавно Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в’їзд в Україну осіб російську телеведучу і актрису Катерину Варнаву, яка в 2016 р. в окупованому Криму співала пісню про російського президента Володимира Путіна. У відомстві пояснили, що заборона на в’їзд зняла Служба безпеки України, а силовики просто вмили руки — термін заборони на в’їзд Варнави закінчився, а про дії, які можуть загрожувати нацбезпеки України з боку телеведучої, спецслужбі невідомо.

Втім, 2020 р. багатий на гучні «повернення» любителів виступати в окупованому Криму, і дуже часто особи, перед яким Україна знову відкриває свої двері, підозріло близькі до нинішньої влади. Наприклад, шведський співак Dr.Alban без зайвих проблем пройшов прикордонний контроль і заспівав на концерті «95 Кварталу».

Та ще й висловив особливу подяку президенту Володимиру Зеленському — мовляв, завдяки його протекторату співак може знову відвідувати Україну. У минулому році Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним рішення СБУ заборонити Федору Добронравову відвідувати Україну і анулював заборона на ретрансляцію серіалу «Свати», який проводила студія «Квартал 95». Так адже і сама Варнава пов’язана із Зеленським тісними узами — вона грала в російському фільмі «Вісім перших побачень», де український президент був одним з продюсерів, сценаристів і виконавцем головної ролі.

Мабуть, влада вирішила піти на поступки в питанні «черносписочных» співаків і телеведучих з Росії. Воно й не дивно, адже український і російський шоу-бізнес тісно співпрацювали до початку війни, і втрачати гроші з-за окупації представникам обох сторін не хочеться.

Ось і новопризначений міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що факт заборони на в’їзд в Україну певних осіб не повинен бути підставою для заборони трансляції аудіовізуальної продукції з їх участю. Якщо людською мовою — запрошувати українофоба Івана Охлобистіна виступати в Україні не можна, а ось транслювати серіал «Інтерни» з його участю — можна. Адже серіал-то смішний, іронічний, а що ще залишається українцям в такій ситуації? Тільки сміятися, щоб не плакати.

За період з 2014 по 2018 рр .. в чорний список Мінкульту потрапило досить багато російських діячів, які засвітилися в окупованому Криму або активно підтримували анексію півострова. Серед найвідоміших — Йосип Кобзон, Олег Газманов, Йосип Пригожин, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Микола Расторгуєв, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Жерар Депардьє.

Заборона на в’їзд СБУ видає на три чи на п’ять років, по закінченню цього терміну санкционных осіб знову можуть пускати в Україну. А на дворі вже 2020-й, незабаром терміни заборони на в’їзд закінчаться у більшості російських зірок, і СБУ знову не знайде в їх діяльності нічого, що могло б загрожувати національній безпеці України. А значить, вже через рік-два в Жовтневому палаці, недалеко від місця розстрілу Небесної сотні, знову буде співати про «хохлів» і «шмона» прекрасна блат-поп група «Воровайки».

Адже у нас політика «какаяразница», так? Подумаєш, який отримав «громадянство» терористичної організації «ДНР» Охлобистін запитує, що «відстала, злиденна, інфікована ідіотською єрессю свого міфічного величі» Україна забула в Європі. Подумаєш, Пореченков стріляв у Донецькому аеропорту з кулемета по українським солдатам. Це неважливо! Адже мистецтво у нас поза політикою, а за свої слова і дії відповідати зовсім необов’язково.

Думаю, незабаром повернеться на українські екрани з того світу і Йосип Кобзон — за ним вже дуже скучили глядачі «Інтера» і «112-Україна». Яка різниця, закликав він «припинити» Євромайдан і писав він гімн для терористів «ДНР»? Головне — пісні душевні, про війну, про «велику перемогу», про радянський народ. Як тут не пустити сльозу від зворушення?

А пройде ще небагато часу, і українські зірки шоу-бізнесу перестануть соромитися своїх гастролей в Росії. Адже завжди можна пояснити свою позицію аполітичністю і високим мистецтвом. Українська влада, швидше за все, закриють на це очі, а активна громадськість обурюватиметься і звикне. А гроші не пахнуть, навіть якщо вони московські.

На дворі — новий чудовий світ. Не варто дивуватися.