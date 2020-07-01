США руками Путіна душать Росію. Опубліковані цілі політики Вашингтона

Російська влада демонструє неприйняття політики Заходу і боротьбу з експансією США. Однак, відкрито протиставляючи себе Вашингтону, Москва діє за чітко прописаним для неї сценарієм, в якому вона поступово здає позиції і програє. Згідно з останньою доповіддю американської некомерційної організації RAND, який вона підготувала за замовленням Міноборони США, Вашингтону вигідно агресивна поведінка Росії, оскільки воно дає можливість тиснути на больові точки і послаблювати країну як економічно, так і політично без особливих зусиль.
Гра на вразливість
- У 300-сторінковій доповіді «Розтаскування Росії. Конкуренція з вигідних позицій» експерти стратегічного дослідницького центру RAND задаються питаннями: «Які є у Росії найбільші тривоги і вразливості?», «Яким чином можна використовувати ці тривоги і уразливості і розтягнути Росію?», «Які витрати і ризики, пов’язані з кожним варіантом, і які перспективи успіху?».
- В основних висновках експерти тезисно відзначають, що найбільша уразливість Росії у протистоянні США – це її порівняно маленька і сильно залежить від енергетичного експорту економіка. Головною ж тривогою російських властей названа стабільність і тривалість чинного політичного режиму.
- Виходячи з цього, експерти перераховують найбільш перспективні заходи, які можуть розхитати Росію. По-перше, це витіснення Росії з нафтового і газового ринку Європи, яке створить «максимальний тиск» на нафтогазові надходження і вдарить по національному та оборонного бюджетам. По суті, США вже успішно реалізовують цю частину плану: експорт російської нафти до Європи впав на 40% через угоди з Саудівської Аравії щодо скорочення нафти на 2,8 млн барелів на добу, а експорт газу впав на 21,4% у першому кварталі через зниження попиту і програної конкуренції американському СПГ. У травні 2020 року бюджет Росії недоотримав 70% нафтогазових доходів.
- Другий ефективною мірою виснажити Росію і прибрати її з міжнародної арени американські експерти бачать втягування країни в гонку озброєнь, особливо в гонку військово-морського флоту. США це також успішно вдається – кожний четвертий карбованець в оборонному бюджеті країни засекречений і йде на розробку нового озброєння, в тому числі ракет і кораблів. Більше того, кожен п’ятий рубль з національного бюджету країна витрачає на оборону і безпеку. Саме по собі це позбавляє країну вкладень у людський капітал і розвиток економіки. Повільно настає стагнація, спад і все більш актуальною стає радянська ситуація – гармати замість масла.
- Третя міра, яка не вимагає від США жодних зусиль, – не перешкоджати Росії підтримки невизнаних республік і псевдодержавних утворень на території колишнього СРСР. На думку американських експертів, підтримка ДНР, ЛНР, Абхазії і Придністров’я виснажує Росію і витягує з неї матеріальні ресурси. Тактичне завдання США в цьому напрямку – змусити Росію більше витрачатися на сумнівні території.
- Крім цього, згідно з доповіддю RAND, США зацікавлені у зміні режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Це дозволить Вашингтону замкнути із Заходу Росії і взяти Москву в кільце недружніх режимів, щоб впливати на політику Кремля і «примушувати до миру».
- Експерти також рекомендують Вашингтону не втручатися у внутрішні політичні та економічні справи Росії. Вони вважають, що президент Володимир Путін і його уряд і без сторонньої допомоги своїми рішеннями і діями послаблюють економічний потенціал країни. Заважати цьому США не повинні.
- https://kapital-rus.ru/articles/article/ssha_rukami_putina_rout_mogilu_dlya_rossii_opublikovany_celi_politiki_vashi/