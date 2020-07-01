Повінь – зміна системи

Menu
Close

США руками Путіна душать Росію. Опубліковані цілі політики Вашингтона

01.07.2020

США руками Путина душат Россию. Опубликованы цели политики Вашингтона

 

США руками Путина душат Россию. Опубликованы цели политики ВашингтонаРосійська влада демонструє неприйняття політики Заходу і боротьбу з експансією США. Однак, відкрито протиставляючи себе Вашингтону, Москва діє за чітко прописаним для неї сценарієм, в якому вона поступово здає позиції і програє. Згідно з останньою доповіддю американської некомерційної організації RAND, який вона підготувала за замовленням Міноборони США, Вашингтону вигідно агресивна поведінка Росії, оскільки воно дає можливість тиснути на больові точки і послаблювати країну як економічно, так і політично без особливих зусиль.

Гра на вразливість

  • У 300-сторінковій доповіді «Розтаскування Росії. Конкуренція з вигідних позицій» експерти стратегічного дослідницького центру RAND задаються питаннями: «Які є у Росії найбільші тривоги і вразливості?», «Яким чином можна використовувати ці тривоги і уразливості і розтягнути Росію?», «Які витрати і ризики, пов’язані з кожним варіантом, і які перспективи успіху?».
  • В основних висновках експерти тезисно відзначають, що найбільша уразливість Росії у протистоянні США – це її порівняно маленька і сильно залежить від енергетичного експорту економіка. Головною ж тривогою російських властей названа стабільність і тривалість чинного політичного режиму.
  • Виходячи з цього, експерти перераховують найбільш перспективні заходи, які можуть розхитати Росію. По-перше, це витіснення Росії з нафтового і газового ринку Європи, яке створить «максимальний тиск» на нафтогазові надходження і вдарить по національному та оборонного бюджетам. По суті, США вже успішно реалізовують цю частину плану: експорт російської нафти до Європи впав на 40% через угоди з Саудівської Аравії щодо скорочення нафти на 2,8 млн барелів на добу, а експорт газу впав на 21,4% у першому кварталі через зниження попиту і програної конкуренції американському СПГ. У травні 2020 року бюджет Росії недоотримав 70% нафтогазових доходів.
  • Другий ефективною мірою виснажити Росію і прибрати її з міжнародної арени американські експерти бачать втягування країни в гонку озброєнь, особливо в гонку військово-морського флоту. США це також успішно вдається – кожний четвертий карбованець в оборонному бюджеті країни засекречений і йде на розробку нового озброєння, в тому числі ракет і кораблів. Більше того, кожен п’ятий рубль з національного бюджету країна витрачає на оборону і безпеку. Саме по собі це позбавляє країну вкладень у людський капітал і розвиток економіки. Повільно настає стагнація, спад і все більш актуальною стає радянська ситуація – гармати замість масла.
  • Третя міра, яка не вимагає від США жодних зусиль, – не перешкоджати Росії підтримки невизнаних республік і псевдодержавних утворень на території колишнього СРСР. На думку американських експертів, підтримка ДНР, ЛНР, Абхазії і Придністров’я виснажує Росію і витягує з неї матеріальні ресурси. Тактичне завдання США в цьому напрямку – змусити Росію більше витрачатися на сумнівні території.
  • Крім цього, згідно з доповіддю RAND, США зацікавлені у зміні режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Це дозволить Вашингтону замкнути із Заходу Росії і взяти Москву в кільце недружніх режимів, щоб впливати на політику Кремля і «примушувати до миру».
  • Експерти також рекомендують Вашингтону не втручатися у внутрішні політичні та економічні справи Росії. Вони вважають, що президент Володимир Путін і його уряд і без сторонньої допомоги своїми рішеннями і діями послаблюють економічний потенціал країни. Заважати цьому США не повинні.
  • https://kapital-rus.ru/articles/article/ssha_rukami_putina_rout_mogilu_dlya_rossii_opublikovany_celi_politiki_vashi/
Читайте також:   В кондитерському цеху в Кабардино-Балкарії прогримів вибух, повідомив джерело
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *