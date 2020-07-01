США руками Путіна душать Росію. Опубліковані цілі політики Вашингтона

Російська влада демонструє неприйняття політики Заходу і боротьбу з експансією США. Однак, відкрито протиставляючи себе Вашингтону, Москва діє за чітко прописаним для неї сценарієм, в якому вона поступово здає позиції і програє. Згідно з останньою доповіддю американської некомерційної організації RAND, який вона підготувала за замовленням Міноборони США, Вашингтону вигідно агресивна поведінка Росії, оскільки воно дає можливість тиснути на больові точки і послаблювати країну як економічно, так і політично без особливих зусиль.

Гра на вразливість