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В полиции назвали количество оштрафованных за нарушение правил парковки

01.07.2020

Полицейские подсчитали число постановлений за нарушение правил парковки в 2020 году.

С начала текущего года правоохранители составили примерно 40 000 постановлений за «неправильную» парковку.

Об этом рассказал первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, решение данной проблемы требует комплексного подхода.

«Да, мы штрафуем нарушителей. С начала этого года полиция вынесла около 40 тысяч постановлений. Но важно достучаться до сознания каждого автомобилиста», – сказал Белошицкий.

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