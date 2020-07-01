Півстоліття разом: подружжя з Техасу померли від коронавіруса, тримаючись за руки

Бетті і Кертіс Тарплі були госпіталізовані з різницею в кілька днів. У лікарні їх стан погіршився, і лікарі прийняли рішення помістити в одну палату, щоб пара могла побачитися востаннє в житті.

Подружня пара з Техасу, яка прожила разом більше півстоліття, померла від COVID-19, тримаючись за руки.

Бетті і Кертіс Тарплі були разом більшу частину свого життя — вони ходили в ту ж середню школу в Іллінойсі, знову зустрілися і закохалися в один одного в Каліфорнії, одружилися і виховали двох дітей. Пара померла від коронавіруса протягом години, тримаючись за руки, після того, як лікарі перевели їх одну палату, коли їх стан різко погіршився.

«Мені здалося, що це було правильно, дати їм можливість побути разом. Я стала питати чи це можливо, а потім наполягати», — зазначила Блейк Торн, одна з медсестер Методистського госпіталю, куди доставили літнє подружжя.

80-річна Бетті і 79-річний Кертіс Тарплі були госпіталізовані з COVID-19 з різницею в три дні. У лікарні пара спочатку пішла на поправку, а потім їх стан різко погіршився. Бетті навіть зателефонувала своєму синові та дочці і сказала, що «готова до смерті».

У лікарні було прийнято рішення помістити в одну палату, щоб дати можливість побути разом. Їм дали великі дози ліків, щоб полегшити їх страждання. Бетті померла першою, її чоловік – через 45 хвилин.

Син пари, Тім Тарплі, зазначив, що його батьки були на самоізоляції з березня. Він відвідував їх кожні два дні, привозячи все необхідне і дотримуючись правил соціального дистанціювання. Тім зазначив, що не знає, де його батьки могли захворіти коронавірусом.