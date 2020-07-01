Бізнес по-українськи: олігарх Василь Хмельницький викупив за копійки борги банку «Хрещатик» який сам же і розорив

Структури, близькі до Хмельницького, викупили борги перед банком “Хрещатик” з дисконтом 99%.

18 червня Госпсуд Києва опублікував ухвалу у справі № 910/17485/18 за позовом банку “Хрещатик” до ТОВ “Біонік Ленд”. У ньому банк вимагав стягнути в рахунок непогашеного кредиту 1,47 млн кв. м землі під Києвом. Тепер стягувачем замість банку стала ФК “Асум” – це результат продажу в кінці березні прав вимоги за цим кредитом у складі 4-мільярдного пулу.

Як відомо банк “Хрещатик” був визнаний НБУ неплатоспроможним у квітні 2016 року і Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію. Акціонерами банку були Київміськадміністрація і Андрій Іванов – бізнес-партнер Василя Хмельницького, який і сам був акціонером банку, але вийшов напередодні його банкрутства.

Не дивно, що банк активно кредитував їх бізнес, збудований навколо девелоперської групи UDP. Проведений в 2018 році комплексний аналіз неплатоспроможного банку “Хрещатик” свідчив про причетність керівництва фінустанови і його власників до збитків на суму понад 2,5 мільярда гривень.

В даному випадку “Хрещатик” у 2010 році видав кредит у розмірі 144 млн грн ТОВ “МДМ-Інвест-Систем”, яке знаходиться в списку пов’язаних з акціонерами осіб самого банку, борг якого на сьогоднішній день перевищує 383 млн грн. В кінці 2018 року банк звернувся до господарського суду Києва з вимогою стягнути заставу з поручителя – ТОВ “Біонік Ленд”. Мова йде про майже 1,47 млн кв. м. (кадастровий номер 8000000000: 75: 564: 0001) земель під Києвом, які є основною для гучного і поки так і не реалізованого мегапроекту, задуманого девелопером і бізнесменом Василем Хмельницьким: з 2011 року в рамках проекту BIONIC Hill він планував побудувати 330 тис кв. м житла і офісів.

Вивести основу проекту – землю з-під іпотеки колишнього свого банку представилася можливість в 2020 році. В кінці березня ФГВФО провів “голландський” аукціон з продажу пулу кредитів на 3,9 млрд грн, який за 37 млн викупила ФК “СВ Кепітал” оформлена на якогось Сергія Рычку. Крім 1,47 млн кв. метрів землі в складі пулу ще сотні тисяч кв. метрів земель, а також нерухомість у Києві та АРК Крим (там структури Хмельницького мали ряд інвестицій у торгові центри). Договір з покупцем був підписаний 31 березня.

Правила аукціонів забороняють пов’язаним особам банку брати участь у них. Тому новина, не зробила багато шуму в медіа, отримала потім очікуване продовження. ФК “СВ Кепітал” всього лише за два дні, 2 квітня 2020 року, переуступило права вимоги по купленій пулу Фінансової компанії “Асум”.

Вона в свою чергу належить київському ТОВ “Рінн” (бенефіціар – Владислав Черевань), яке вказує своїм номером телефону +380444992673. Точно такий же номер вказаний у Реєстрі юросіб у ТОВ “МДМ-Інвест-Систем”, яка брала кредит у банку, і цей номер вказаний при реєстрації у ТОВ “Ки Фанд Медіа”, що належить Василю Хмельницькому. До всього іншого, керівником ТОВ “Рінн” є Дмитро Харлапин – голова ревкомісія “Агрофірма “Троянда” (на її активах UDP побудувала ЖК “Паркове місто”), бенефіціаром якої – той же Хмельницький.

Таким чином, компанії, близькі до колишнього акціонеру банку “Хрещатик”, змогли викупити борги перед своїм банком, що складали велику частину 4-мільярдного пулу з дисконтом 99%. При тому, що за більшістю кредитів банк вів суди.

У випадку з 1,47 млн кв. м банк домагався права пустити їх з молотка за стартовою ціною 503 млн грн. Тепер цього ніколи не станеться і збитки остаточно “націоналізовані” Фондом гарантування вкладів фізосіб, який з чистою совістю зможе завершити ліквідацію банку, намічену на літо 2021 року.