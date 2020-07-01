Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вибух на Позняках: потерпілим показали перші нові квартири

01.07.2020

Всі нові квартири, без ремонту. Житловий комплекс розташований поблизу парку «Феофанія».

Нове житло постраждалим від вибуху на Позняках. Перші чотири квартири вже показали власникам.

Решті восьми сім’ям обіцяють показати квартиру протягом тижня, бо там ще тривають будівельні роботи, йдеться в сюжеті ТСН.

Всі нові квартири, без ремонту. Житловий комплекс розташований поблизу парку «Феофанія», голі стіни. Із завтрашнього дня там можуть почати ремонт. Обіцяють зробити його за кошти міста.

Житло людям передадуть у власність безоплатно.

Читайте також:   Коломойський вважає, що кандидатура Коболєва підходить на посаду прем'єра
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *