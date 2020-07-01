Вибух на Позняках: потерпілим показали перші нові квартири

Всі нові квартири, без ремонту. Житловий комплекс розташований поблизу парку «Феофанія».

Нове житло постраждалим від вибуху на Позняках. Перші чотири квартири вже показали власникам.

Решті восьми сім’ям обіцяють показати квартиру протягом тижня, бо там ще тривають будівельні роботи, йдеться в сюжеті ТСН.

Всі нові квартири, без ремонту. Житловий комплекс розташований поблизу парку «Феофанія», голі стіни. Із завтрашнього дня там можуть почати ремонт. Обіцяють зробити його за кошти міста.

Житло людям передадуть у власність безоплатно.