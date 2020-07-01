Гроші, пацієнти і доля медреформи: про що мовчить Степанов

Наприкінці минулого тижня сталася подія, яка не привернула великої уваги ЗМІ, але за суспільною вагою перевищує більшість поточних зрадоперемог.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, нарешті, відвідав засідання комітету ВР з питань здоров’я нації і розповів про долю медичної реформи.

Степанов днями святкуватиме 3 місяці на посаді і за цей час встиг зробити низку гучних заяв про те, як попередники ставили експерименти над українцями. Втім, крім критики нічого сам не пропонував. Тим більше цікаво було дивитися за його виступом на комітеті (засідання проходило у форматі відеоконференції з трансляцією в Facebook).

Ось що почули депутати і всі, хто стежить за медреформою: медичні установи будуть дофінансовані на рівні 2019 (так званий «історичний бюджет»), Моз розробить протоколи лікування та стандарти медичної допомоги та окремі механізми фінансування для спеціалізованих лікарень, лікарів піднімуть зарплату, а реформа фактично відкладається до 1 січня 2021 року. При цьому Степанов знову підкреслив, що раніше були експерименти, а тепер справжні дії і порятунок вітчизняної медицини. І на цьому місці виникає когнітивний дисонанс.

Давайте згадаємо, з чого почалася медична реформа? З розуміння, що які б кошти не виділяла держава – їх все одно не вистачає, більшість лікарень перебуває в поганому стані, лікарі незадоволені умовами праці та зарплатами, пацієнти – якістю послуг і необхідністю за них платити з власної кишені.

Для того, щоб це змінити, впровадили новий принцип – гроші ходять за пацієнтом. Тобто, якщо лікарня надала багато послуг – отримає багато грошей, якщо мало – відповідно менше, та краще б таким лікарням об’єднуватися і працювати над покращенням матеріально-технічної бази і своїх послуг. Тобто, замість фіксованого субвенції (той самий «історичний бюджет») – оплата за реально виконану роботу за контрактом з НСЗУ.

Деякі лікарні готувалися до змін, деякі – сподівалися, що якось обійдеться і на всяк випадок виводили медиків на акції протесту. І, схоже, останні перемогли – новий міністр (очевидно, за дорученням і благословення Офісу президента) вирішив зафіксувати статус-кво, покривши різницю між субвенцією і контрактом, тобто, залишивши все як було.

Що це означає для пацієнтів? Моліться і платите, як і раніше.

Що це означає для лікарень? Конкурувати за пацієнта і контракт не треба, змінювати внутрішні процеси, робити ремонти, купувати техніку не треба. Якщо ти раніше робив 4 операції і отримував свої 10 млн в рік – так буде і надалі (і неважливо, що сусідня лікарня за ті ж гроші робить більше і якісніше).

Можна було б сподіватися, що це ощасливить лікарів – вони не втратять роботу і отримають більше. Степанов саме це й пообіцяв: збільшити заробітну плату вже з 1 вересня, додавши до тарифної сітки додаткові відсотки. І тут починається найцікавіше.

Справа в тому, що після автономізації більшість (понад 80% лікарень) стали комунальними некомерційними підприємствами, що належать місцевій владі. І саме місцева влада (міськрада, облрада) стверджують тарифну сітку. Тому міністр не може встановити зарплату працівникові районної лікарні, це популізм.

Інша справа, що місцева влада теж свою відповідальність не демонструють. Напевно, з-за того, що за останній рік недофінансовують свою медицину, хоча нещодавно близько 30% бюджетів установ охорони здоров’я становили внески місцевої влади. І про це міністр чомусь не говорить.

Чергове питання – національні протоколи, розробкою яких, за словами Степанова, займається Моз. Тут у нас дійсно неоране поле з купою корупційних ризиків. У часи Богатирьової протоколи розробляли певні асоціації. У часи Супрун перейшли в інші крайнощі – за основу взяли протоколи 27 країн, національних не було. Інші міністри пропонували брати Clinical Guidelines (Клінічні рекомендації) європейських лікарень, перекладати і адаптовувати. Яку модель вибрав зараз Моз – залишається неясним, хоча це мільярдні кошти і, як наслідок, дуже серйозні корупційні ризики для держави. Громадський контроль тут повинен бути пильним (особливо пам’ятаючи недавні скандали з закупівлями).

Ці протоколи повинні лягти в основу стандартів надання медичних послуг. Степанов анонсував, що їх будуть тестувати на референтних установах – тобто, визначеному кількості лікарень. Це ще одне «вузьке місце», адже від того, хто стане референтом, залежить стандарт, а лікарні бувають різні. Наприклад, районна у місцевості, де більшість мешканців виїхала на заробітки і така ж у промисловому регіоні покажуть абсолютно різні результати. Хотілося б методології і конкретики, але їх немає.

В цілому ж все виглядає так, що замість реальної стратегії з цифрами і розрахунками всі плани МОЗ зараз зводяться до збереження поточної ситуації (ми дамо вам стільки, скільки ви звикли отримувати) і доплат лікарям. Розрахунок зрозумілий: напередодні місцевих виборів влада буде намагатися «задобрити» лікарів. Як це робилося за всі роки Незалежності. Виграємо вибори – а далі воно якось буде. Але практика показує, що з кожним роком наша медична система краще не стає, а тимчасові фінансові компреси ран не лікують.

Про те, що це чисто політична історія, говорять і озвучені Степановим цифри. За його словами, доведеться дофінансувати близько 2,3 млрд. грн, які недоотримають лікарні із-за переходу на контракти з НСЗУ. Це трохи більше 3% від запланованої суми, тобто насправді питання не в фінансах.

У цьому році витрати на медицину були збільшені до 72 млрд. грн, з яких 20 млрд. повинно було йти на первинну ланку медицини, решта – на вторинну і спеціалізовану. Плюс 15 млрд., виділених на боротьбу з коронавірусом. Степанов говорить, що витрати треба збільшити до 6% ВВП. І тут би порадіти, але на що підуть ці гроші? На підтримку хворої системи, яка не задовольняє пацієнтів, не влаштовує лікарів і вимагає від держави великих витрат? Тут як з дірявим відром: скільки вливай – все без толку.

Якщо міністр Степанов і очолюваний ним Моз найближчим часом не відображають реальної стратегії з цифрами і розрахунками, можна вважати, що на реформу медицини в черговий раз поставили хрест. А бадьорі заяви міністра, що «нам вдалося відновити те, що руйнувалося 3 роки, а за 3 місяці система охорони здоров’я просунулася» на тлі відстрочки реформи, скандалів із закупівлями, затримками обіцяних 300% виплат лікарям та нездатністю захистити медпрацівників від коронавіруса (щодня кількість заражених медиків збільшується на десятки-сотні) звучать як мінімум непереконливо.

Андрій МИСЕЛЮК