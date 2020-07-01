Директор одного з держагентств України завдав державі збитків на 2,7 млн грн

Директор одного з державних агентств України продав понад 510 тонн радіоактивного металобрухту без необхідної ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, металобрухт був проданий за 516 тис. грн при ринковій вартості 3,269 млн грн. Таким чином державі було завдано збитків на 2,753 млн грн, зазначають в ГБР.

Слідчі київського територіального управління ДБР повідомили директора агентства про підозру у незаконному поводженні з радіоактивними матеріалами (ч. 3 ст. 265 КК).

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Державне агентство України з управління зоною відчуження, яке очолює Сергій Калашник.