Померла зірка фільму «Одинадцять друзів Оушена»

Знаменитий американський актор і режисер Карл Райнер помер 29 червня у своєму будинку в Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія в оточенні родини. Знаменитість помер від природних причин. Йому було 98 років.

Як пише Los Angeles Times, майбутній відомий комік народився в 1922 році. Свою акторську кар’єру він почав в 1950-х. У 1959 році Райнер запустив комедійне Шоу Діка ван Дайка, який миттєво став популярним.

Свій перший фільм він зняв у середині 1960-х років. Усього він зняв 18 фільмів.

Карл Райнер з’являвся в серіалах Доктор Хаус і Парки і зони відпочинку. Озвучував Гріффінів і Історію іграшок 4.

Світову славу йому принесла роль привабливого шахрая Сола Блума у франшизі про «друзів Оушена».