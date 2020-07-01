В Івано-Франківську на вулиці стріляли в чоловіка

В Івано-Франківську на вулиці сталася стрілянина. В результаті поранення отримав 45-річний чоловік. Його госпіталізували.

Інформація про те, що в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька 192 невідомий стріляв у чоловіка по спецлінії” 102 надійшла 30 червня, о 19:40″ — повідомляє в Facebook поліція Івано-Франківської області.

В результаті стрілянини було поранено чоловік. В даний час йому надають допомогу медики.

В області ввели оперативний план «Сирена». В даний час проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.

В рамках розслідування правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців, а також вивчають наявність камер відеоспостереження.