На море до Європи: які країни і коли будуть впускати туристів з України

У вівторок, зі зривом всіх планових термінів, країни ЄС домовилися про правила допуску іноземців після 1 липня. Згідно з оприлюдненим рішенням, заборона на «некритичні» поїздки в ЄС продовжиться для більшості країн світу.

Це сталося офіційно. Жорсткі дискусії, які йшли в Брюсселі більше трьох тижнів, наклалися на стрімке зростання захворюваності в Україні (та ще в кількох країнах нашого регіону). В результаті Євросоюз відмовився відкривати кордони для туристів з України і з високою часткою ймовірності взагалі не зробить цього у поточному сезоні.

В ЄС були тільки дві країни, які відстоювали підхід максимальної відкритості (обидві входять у число найпопулярніших туристичних напрямків для українців) — але вони не змогли подолати опір більшості.

Не пройшла також ідея допуску осіб за результати ПЛР-тестування.

Як невелика компенсація — Євросоюз розширить перелік категорій іноземців, які мають право на в’їзд незважаючи на загальний заборона, але це допоможе тільки меншої частини українських мандрівників.

Втім, навіть у цих умовах для громадян і жителів України залишилося кілька відкритих туристичних напрямків. Серед них — одна з країн ЄС, яка пускає до себе іноземців, незважаючи на позицію Брюсселя. І це залишає невеликі надії, що з часом нова реальність, економічний і політичний тиск змусять та інших переглянути діючі заборони.

Під загрозою бумеранга

У вівторок, зі зривом всіх планових термінів, країни ЄС домовилися про правила допуску іноземців після 1 липня. Згідно з оприлюдненим рішенням, заборона на «некритичні» поїздки в ЄС продовжиться для більшості країн світу; тільки жителі 14 держав отримали право в’їжджати в Шенгенську зону з будь-якою метою, включаючи туристичну.

З країн нашого регіону двері відкрилися тільки для однієї держави — Грузії. Україна ж в «зелений список» не увійшла.

Це навряд чи стало для когось несподіванкою, враховуючи динаміку епідемії в нашій країні. «Європейська правда» ще тиждень тому попереджала, що кордони ЄС для нас не відкриються. А з тих пір список «країн-щасливчиків» ще й скоротився майже в чотири рази: з 54 держав, які були в нього тиждень тому, в фінальне рішення увійшли тільки 14.

Були ті, хто виступав за відкриття кордонів з Україною? Так!

Більше того, дві держави лобіювали дозвіл для всього світу.

Наприклад, звучала ідея допускати тільки тих, хто перед відльотом пройшов тест і отримав довідку про його негативному результаті. Джерела інформагентства AFP відзначають, що широке і швидке відкриття кордонів підтримували дві держави, Португалія і Греція — але вони залишилися у меншості.

Важлива деталь: робота меж належить до компетенції кожної столиці, тому юридично греки або португальці мають право проігнорувати вказівку Євросоюзу. Однак цього не станеться. Після тривалих і виснажливих переговорів обидві столиці поступилися і пообіцяли дотримуватися загального рішення.

«Джерела пояснюють, що у разі, якщо Греція в односторонньому порядку відкриє кордони для третіх держав з високою епідемічної навантаженням, це для них обернеться бумерангом. У цьому випадку деякі держави Шенгену, такі як Австрія, імовірно, закриють свої кордони для греків», — пояснює грецьке видання Ethnos.gr.

Коли відкриється ЄС?

Що ж буде з поїздками в Євросоюз? Чи буде у жителів України шанс перетнути кордон Шенгену?

Тут варто зазначити: не дарма ми говоримо саме про мешканців, а не про громадян України. Справа в тому, що за новим епідемічним критеріям значення буде мати не паспорт туриста, а те, де він жив в останні тижні і місяці. Тому ті українці, які живуть, наприклад, в Грузії і подорожують звідти в ЄС, не будуть мати проблем з перетином кордону.

До речі, для в’їзду в ЄС у такому разі віза не потрібна. Адже дія безвиза не зупиняли, а епідемічні обмеження — це зовсім інша історія.

Також Євросоюз визначив ряд категорій мандрівників, для яких введуть виключення. На додаток до сезонним працівникам, яких пускали і на піку епідемії (навіть організовуючи для них чартерні рейси), країни ЄС отримали право пускати до себе також українських студентів, які їдуть надходити в місцеві вузи. З наближенням навчального року це стає особливо важливим.

І це теж частина відповіді на те, чи варто розраховувати на швидке зняття обмежень.

Немає. На жаль, цього літа всі країни ЄС для нас навряд чи відкриються.

Шанс на те, що заборона в’їзду знімуть до серпня — вкрай невисокий, якщо взагалі не нульовий. Ряд столиць ЄС не готові пом’якшувати «санітарний кордон» з державами, де вирує епідемія, а Україну вони відносять саме до цієї групи.

Відкриються кордони восени? Тут ясності теж немає. На жаль, у випадку, якщо темпи нових заражень не спадуть, ЄС може залишитися закритим для жителів України, поки не буде винайдена вакцина. Тобто як мінімум до наступного року.

Так, ця політика Євросоюзу може здаватися дивною, враховуючи те, що в ЄС є держави зі значно гіршими показниками, на зразок Швеції, Бельгії, Португалії або Іспанії, так і кордони ЄС з Британією залишаються відкритими. Однак для деяких західних урядів ці аргументи не працюють. І Україна зможе вплинути на їх політику лише в тому випадку, якщо кількість зафіксованих заражень в нашій країні почне спадати.

Втім, прагнення перехопити українських туристів у літній сезон-2020 зникло не у всіх. Навіть в ЄС.

Балканський відпустку

Ми вже згадували про те, що Греція не просто була не в захваті від продовження заборони на допуск туристів. Більш того, вона навіть намагалася його обійти.

Ще 15 червня ця балканська країна відкрила два аеропорти (в Афінах і Салоніках) для іноземців, включаючи українців, опублікувала «інструкцію» на сайті МЗС і почала приймати гостей. На туристичних форумах є навіть звіти пасажирів першого рейсу Wizz Air Київ-Афіни, який прилетів в грецьку столицю вранці 16 червня… Але тривало це недовго. Незабаром (ймовірно, під тиском Брюсселя) грецькі прикордонники змінили правила і заборонили садити літак тих, хто не має особливого статусу, як виду на проживання або дружину/чоловіка з паспортом громадянина ЄС.

Тепер в Афінах прямо кажуть, що вже не будуть намагатися обійти загальноєвропейські правила і будуть дотримуватися загальної політики в’їзду.

Але в ЄС є країна, яка вирішила не йти на поступки Брюсселю.

Це — Хорватія.

Там знайшли лазівку, яка дозволяє отримати туристичний потік, не йдучи на відкритий конфлікт з Єврокомісією. Для цього всіх туристів, які їдуть витрачати гроші, влада віднесли до категорії «гостей, візит яких важливий з міркувань економічної безпеки Хорватії».

Для в’їзду в країну достатньо показати роздруковане підтвердження бронювання номера в будь-якому офіційно зареєстрованому готелі або гостьовому будинку на території Хорватії.

Втім, більшість інших країн ЄС не зможуть повторити хорватська рецепт. Справа в тому, що Хорватія не в Шенгені — і саме тому їй дозволяють таке відверте «шахрайство». Все одно на її кордонах з іншими членами ЄС діє контроль, тому звідти турист не зможе потрапити непоміченим в Австрію чи Німеччину. З країн ЄС подібне могли б зробити ще тільки Болгарія, Румунія і Кіпр, але поки жодна з них таких намірів не анонсувала.

Виникає питання: як потрапити в Хорватії? Є два шляхи: або на літаку (варто чекати чартерів від туристичних компаній), або на автомобілі. Останній шлях став доступним недавно, і за це українські туристи повинні бути вдячні Угорщини. Угорці відкрили транзитний проїзд через свою територію для громадян України, і поки цей шлях реально працює.

Більш того, рішення Ради ЄС про кордони, прийняте в останній день хорватського головування в цьому органі, завбачливо додали спеціальний виняток для таких транзитних мандрівників!

Головне — не забудьте роздрукувати бронь готелю.

І, наостанок, треба нагадати про ще одну балканській країні — Албанії.

Ця країна, яка не є членом ЄС, також дозволяє в’їзд українцям і не вводить ніяких обмежень. На автомобілі туди при нинішніх обмеження не доїхати, але в албанської столиці Тірани літають рейсові літаки SkyUp, чартери МАУ і Jonika. Так що в цьому році албанське напрямок може стати дуже популярним серед українців.

Інші курорти Балкан відкривати свої кордони не поспішають.

Туреччина: туризм по-новому

У будь-якому разі потік туристів в Албанію і Хорватію залишається мізерним у порівнянні з головним туристичним напрямком — Туреччиною. Торік її відвідали 1,5 мільйона українців. І хоча цифри цього року можуть бути нижче, ця країна не має наміру відмовлятися від літнього туристичного сезону.

Туреччина планувала відкрити свої кордони для українських туристів з сьогоднішнього дня, тобто з 1 липня, але насправді зробила це ще в кінці червня — вже тоді в аеропорту вільно впускали в країну тих, хто прилетів з Києва. А тепер почнуть літати також чартерні рейси, насамперед в Анталію, яку епідемія коронавіруса майже не торкнулася (на відміну від багатьох інших турецьких регіонів).

До речі, два місяці тому Туреччина була однією з регіональних антилідерів за масштабами епідемії. За офіційними даними, в країні зареєстровано майже 200 000 ковид-заражень і більше 5000 смертей. Однак суворий карантин з комендантською годиною, ізоляцією цілих регіонів і масовим тестуванням дозволив стабілізувати ситуацію.

Зараз Туреччина перейшла в «зелену зону». Зокрема, після повернення звідти в Україну від туристів не зажадають двотижневої ізоляції (так само, як і з Хорватії, Албанії, принаймні на сьогоднішній день). А уряд обіцяє, що умови відпочинку (зокрема, обмеження наповненості готелів до 50% місць) робить перебування там відносно безпечним.

«По прильоту до Туреччини з вас зажадають страховку, яка покриває лікування від COVID-19», — пояснює посол України Андрій Сибіга.

Це вимога буде діяти на практиці, поки неясно. Не виключено, що для забудькуватих туристів страхові поліси будуть продавати на місці. Але є сенс подбати про це ще в Україні, перед вильотом.

А ось від покупки турів на інший популярний туристичний напрямок — Єгипет — ми б радили утриматися. Ця країна охоче пускає туристів, але поїздка має шанси на ускладнення. У Єгипті зараз — спалах епідемії. Країна увійшла в «червону зону», а це значить, що після повернення в Україну туристи повинні йти на двотижневу ізоляцію. І, до того ж, рівень смертності в Єгипті від «корони» в останні тижні — помітно вищий від українського.

І на завершення — ще про одному напрямку, яке досі закрито, але обіцяє відкритися з 1 серпня. Мова йде про Грузію, яка близька до України і територіально, і культурно.

Звичайно, в коронавирусный рік складно давати які-небудь гарантії, тому ніхто не скаже з абсолютною впевненістю, що рейси в Грузію поновляться з серпня. Але якщо це відбудеться, то грузинські пляжі, гірські будиночки і гестхауси, присмачені щирим грузинською гостинністю, дадуть українцям можливість зняти стрес, якого в цьому році в нашому житті було явно більше норми.