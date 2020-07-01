Як вбивали бізнесмена Володимира Олійника

19 лютого 2010 року близько першої години дня в районну лікарню міста Надвірну Івано-Франківської області з вогнепальним пораненням голови був доставлений 45-річний підприємець Володимир Олійник.

На момент прибуття в медичний заклад, персонал лікарні вже не міг надати потерпілому допомогу, а лише констатував факт його смерті.

В цей день Олійник традиційно під’їхав до загальноосвітньої школи №3 щоб забрати після занять свою молодшу дочку. Не встиг підприємець заглушити двигун автомобіля і перевести важіль АКПП в положення «Р», як з його автомобілем Toyota Land Cruiser порівнявся автомобіль марки ВАЗ-2109, в якому знаходилося дві людини.

Пасажир «дев’ятки», опустив заднє скло і зробив три постріли з пістолета в напрямку водія Toyota. Перших два постріли не заподіяли бізнесменові серйозних поранень, однак після третього пострілу куля потрапила Олійнику точно в скроню. Поранений підприємець за інерцією натиснути на педаль газу, його автомобіль почав рух і перетнув перехрестя, після чого врізався в кам’яний паркан однієї із житлових будинків.

Відстрілявшись кілери безперешкодно покинули місце вбивства. Трохи пізніше їх автомобіль був знайдений кинутим при виїзді з районного центру Надвірну.

Конфлікт Володимира Олійника

Займаючись серйозним бізнесом, Володимир Олійник неодноразово конфліктував з конкурентами, був пов’язаний з кримінальними структурами. Ще в середині 1990-х, коли він перепродував російську нафту Надворнянскому нафтопереробного заводу (потім – ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»), а також займався реалізацією великих обсягів нафтопродуктів у роздріб, його безпеку забезпечували співробітники Державної служби охорони при МВС України. Сталося це після того, як в 1994 році було скоєно вбивство його партнера по нафтовому бізнесу Юрія Синякова, якого знайшли в автомобілі на об’їзній дорозі Івано-Франківська з простреленою головою.

У 2007 році Володимир Олійник знову звернувся за послугами особистої охорони. Пов’язано це було з тим, що між ТОВ «Торговий дім «Горгани», співвласником якого був Олійник та ТОВ «Торговий сервіс» (співвласником був депутат Івано-Франківської міської ради від Партії Регіонів Ігор Халаменда) виникла суперечка за право оренди Центрального продуктового ринку Івано-Франківська.

Причиною конфлікту стало рішення міськвиконкому від 30 липня 2007 року, відповідно до якого територія ринку була передана в оренду ТД «Горгани». Дізнавшись про це рішення, колишній орендар ринку, депутат Ігор Халаменда прийшов в обурення і влаштував гучний скандал у приймальні мера Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса. Під час розгляду міським головою, Халаменда нібито погрожував йому фізичною розправою і навіть убивством. Після цього інциденту у адміністратора Анушкевичуса чергував міліціонер, а Володимир Олійник, в черговий раз найняв собі охоронців. Вході цього конфлікту Олійник неодноразово заявляв, що йому погрожують розправою і навіть називав конкретні прізвища людей з оточення Халаменды, готових, за його словами, завдати йому шкоди.

Зі свого боку, представники ТОВ «Торговий сервіс» (зокрема директор фірми Ігор Дутка) звинуватили міську владу у сприянні фірмі, за засновниками якої тягнеться «кривавий шлейф». Вони нагадали, що за три місяці перед рішенням про передачу ринку Торговому дому «Горгани» на життя Ігоря Халаменды було скоєно замах.

29 квітня 2007 року автомобіль, в якому перебував Халаменда був обстріляний з автоматичної зброї в центрі Івано-Франківська, поруч з будівлею обласного УВС. Потерпілий отримав вісім вогнепальних поранень і дивом залишився живий.

Після низки кульмінаційних загострень спори відносно ринку в Івано-Франківську перейшли в юридичну площину. Судова тяганина тривала більше двох років і завершилася рішенням суду Івано-Франківської області від 7 жовтня 2009 року.

Прийнято виселити ТОВ «Торговий сервіс» належить Івано-Франківському міському раді приміщень критого ринку та визнати недійсним договір оренди, укладений між СП «Івано-Франківський центральний ринок» та ТОВ «Торговий сервіс». Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 23 грудня 2009 це рішення залишили в силі. Представники ТОВ «Торговий сервіс» звернулися до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою.

Оскаржив згадані судові рішення також підприємець Віталій Войцехівський, який торгував на критому ринку ще з початку 1990-х років, мав в суборенді 5 магазинів по торгівлі м’ясом птиці і був у дружніх і ділових відносинах з засновниками «Торгового сервісу». Як свідчать матеріали судової справи, в той час, коли стало зрозуміло, що справа в судах чекає програш, він почав підготовку до фізичного усунення Володимира Олійника, придбавши у Львові для вчинення злочину непримітну «дев’ятку», на якій привіз в Надвірну кілера, два мобільних телефони та угорський стартовий пістолет, переобладнаний для стрільби бойовими набоями калібру 9 мм.

«Усвідомлюючи, що зі зміною власника ринку він, як наближена особа до керівництва ТОВ «Торговий сервіс», втратить можливість займатися торговельною діяльністю на території ринку й одержувати комерційну прибуток, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи як особисті, так і корпоративні комерційні інтереси товариства «Торговий сервіс», вступив у злочинну змову з невстановленими особами, які разом вирішили вчинити умисне вбивство … », — заявив у судовому вердикті суддя Івано-Франківського міського суду Лев Кишакевич.

Варто також відзначити, що в свій час Він не приховував інформацію про те, що прорив у його бізнес-діяльності відбувся завдяки дружнім і діловим взаєминам з львівським підприємцем Богданом Копитко. Свого покровителя Володимир Олійник називав «підприємцем державного рівня» і багато в чому покладався саме на нього.

За даними ЗМІ, саме Копитко виконував у цьому діловому тандемі роль «старшого брата», якому належала левова частка прибутку, так і відповідальність за «розрулювання» проблемних питань. Газети писали, що ідея з «віджиму» Івано-Франківського ринку належала саме Богдану Копитко (на той момент мегаприбыльное і давно «прибитое» підприємство), однак розмінною монетою в цих розборках в підсумку стала життя Володимира Олійника.