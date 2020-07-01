В Австралии найдены останки гигантского родственника вомбата

Группа палеонтологов обнаружила в Южной Австралии части скелета древнего животного, которое напоминало вомбата. Существо жило на Земле 25 миллионов лет назад и является самым древним сумчатым, найденным в Австралии на данный момент, сообщает Naked science.

Древнее животное получило название Mukupirna nambensis, оно было в пять раз больше современных вомбатов и весило 150 килограммов. Мощные передние лапы указывают на то, что существо было хорошим копателем.

«Возможно, он выглядел немного похожим на вомбата. Но его голова была меньше, конечности — длиннее и менее крепкие, зато он обладал более длинным хвостом. Он, вероятно, питался корнями и клубнями, которые выкапывал своими мощными передними лапами», — заявил руководитель группы исследователей Робин Бек.

Фрагменты черепа и большую часть скелета животного ученые нашли возле бассейна озера Эйр в Южной Австралии. Mukupirina, что на языке аборигенов означает «большие кости», принадлежит к подотряду Vombatiformes, включающему современных вомбатов, коал и несколько уже вымерших семейств. Находка уникальна, так как позволяет проверить некоторые теории, касающиеся эволюции существующих видов. Ранее сделать это было сложно — ученые находили только фрагменты зубов и черепа древних вомбатов.

Ученые изучили череп и выяснили, что у челюсти этого животного были отличительные черты, характерные для вомбатов. Но, несмотря на то, что животное было растительноядным, его зубы располагались очень низко. То есть, оно не могло бы выжить, питаясь низкой травой, как современные вомбаты.

Кроме того, широкие плечевые кости, длинные предплечья, а также хорошо развитые бедра и ягодицы указывают на то, что уже 25 миллионов лет назад для предков вомбатов было важно быстро рыть землю. «Это говорит о том, что приспособления для рытья земли в поисках пищи, возможно, существовали у самых ранних членов семейства вомбатов и, вероятно, привели к их выживанию до наших дней. <…> Хотя это и предполагалось ранее, проверить было невозможно, так как самыми старыми обнаруженными ископаемыми были только зубы и несколько фрагментов черепа», — отметил Брюер.