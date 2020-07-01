На Червоній площі поліція затримала активістів, виклавши своїми тілами число «2036»

В самому центрі Москви активісти влаштували акцію проти поправок до Конституції, одна з яких теоретично дозволяє Володимиру Путіну залишитися при владі до 2036 року. Повноваження президента закінчуються в 2024 році, за чинним основним законом права балотуватися після двох термінів поспіль немає, але в новому варіанті Конституції, за чи проти якого сьогодні голосують жителі країни, для глави держави передбачена можливість «обнулення».

На бруківку Червоної площі вляглися і виклали своїми тілами «2036» рік вісім протестувальників, передає «Дощ». Учасників акції, серед яких були муніципальний депутат Люся Штейн і дві людини, входять до Pussy Riot, забрали в поліцію.

UPD. За інформацією DOXA, молодих людей відпустили з поліції без протоколів.

Як повідомлялося, Володимир Путін взяв участь у голосуванні по Конституції.