Примітивізація суспільної свідомості. Українці обговорюють “еротичне відео” Клитиной

Вчора, 30 червня, стало відомо, що колишній заступник міністра інфраструктури, а нині радник голови Госкосмического агентства Олександра Клитина створює партію для боротьби з корупцією, щоб розібратися з «політичними проститутами».
Про це вона заявила у відео, опублікованому на її YouTube-каналі. В кадрі Клитина постала в незвичному для політика вигляді – в купальнику або майці з глибоким декольте.
Минулої осені Олександра Клитина потрапила у секс-скандал – представники партії «Слуга народу» обговорювали, що вона потрапила на посаду заступника міністра інфраструктури нібито через ліжко. В результаті галасу її звільнили з міністерства. Проте нещодавно Клитина стала радником голови Державного космічного агентства України.
Користувачі українського сегменту Facebook активно обговорюють відео, опубліковане Клитиной. Картинка дійсно заворожує, а от грамотно говорити екс-заступник міністра не вміє. Від слова зовсім. Незважаючи на те, що для політика подібні відео записувати моветон, мета Клитиной досягнута – вона однозначно привернула до себе увагу громадськості.
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