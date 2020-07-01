Зеленський досі не з’ясував, хто повинен відповідати за провал реформ

Абсолютно згоден із заявою президента Володимира Зеленського на Національній раді реформ: «Реформи – це ще й відповідальність. Хтось повинен нести відповідальність і давати результат. Тому я думаю, що це головне завдання для Національної ради реформ. Зробити все, щоб нам усім хотілося жити в Україні».

Блискуче і дуже точне визначення. Яке дуже глибоко розкриває психологічний портрет Володимира Зеленського та його уявлення про управління країною.

Хто ж цей «хтось», який буде нести відповідальність і давати результат»? Що ж ніхто не підказав Володимиру Олександровичу, що «нести відповідальність і давати результат» повинен він сам, тому що це він сам і є голова Нацради реформ!

Це ж ваша задача, пане президенте, у вас є своя вертикаль влади, свій уряд, свій парламент, контроль судової влади. Що такого ви можете зробити за допомогою ще одного консультативно-дорадчого органу — Нацради реформ, не має жодних повноважень?

Щоб хтось інший «ніс відповідальність і давав результат», ви, Володимир Олександрович, повинні додати: «цього хто-то я делегую частину своїх таких повноважень, і буду питати за результат, а не за збереження хороших відносин з олігархами, моїми друзями, друзями моїх друзів, і їх партнерами».

Але Зеленський розкрив себе у цій фразі повністю. Так, в його уявленні влада — це делегувати відповідальність, а повноваження залишити собі. Щоб можна було втрутитися в разі чого.

І не випадково, що на Нацраді презентували концепції, як добувати гроші — реформа митниці, реформа приватизації, реформа «інвестиційних нянь» для іноземних інвесторів. Та тільки не було презентовано концепції реформи судової системи, не було термінів реалізації реформи СБУ, МВС, Бюро фінансових розслідувань.

Адже щоб прийшли іноземні інвестори, треба спочатку захистити своїх громадян від свавілля влади, яку сам президент особисто очолює. Захищати інвестиції треба від «добрих людей», заходять в президентський кабінет, від тих, хто рулить собі шматками економіки, митниці і держпідприємств.

Якщо президент запитує, на кого б йому покласти свою відповідальність, значить цієї відповідальності немає.