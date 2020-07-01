У Києві не вщухає пневмонія: лише за минулу добу госпіталізували 40 осіб, – Кличко

За минулу добу в Києві госпіталізували 40 пацієнтів із діагнозом пневмонія.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

“Зазначу, що в лікарнях столиці сьогодні перебуває 274 хворих на коронавірус, у тому числі 11 дітей. З підозрою на COVID-19 госпіталізовані 66 жителів столиці. На жаль, збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх сьогодні 48. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень”, – заявив Кличко.

Він також зазначив, що не вщухає і пневмонія. З таким діагнозом в медустановах міста лікуються 442 хворих. Тільки за минулу добу госпіталізували 40 пацієнтів.