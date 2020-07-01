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У Харкові закидали яйцями прихильників партії Шарія

01.07.2020

30 червня на площі Конституції зібралося близько 30 прихильників партії Шарія в підтримку свого Микити Роженко, якого жорстоко побили 25 червня. Захід також відвідали 20 представників політичної партії «Національний корпус».

Під час акції кілька представників «Нацкорпуса» закидали представників партії Шарія яйцями.

Поліцейські затримали чотирьох націоналістів і посадила їх у автобус для встановлення осіб.

З приводу подій на площі Конституції ніяких заяв в поліцію не надходило.

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