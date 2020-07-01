Елітна нерухомість та мільйони дружини. Які статки новопризначеного держсекретаря КМУ Яреми

25 червня цього року на позачерговому засіданні уряду було прийнято рішення призначити державним секретарем Кабінету міністрів Олександра Ярему.

До цього Ярема, з березня 2020 року, обіймав посаду першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

“Відбувається заміна держсекретаря КМУ. Ми виводимо у резерв пана Бондаренка і призначаємо пана Ярему державним секретарем Кабінету міністрів”, – сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Володимир Бондаренко працював Державним секретарем КМУ із 2016 року.

Пізніше на сайті уряду з’єднання явилися одразу два розпорядження. Перше – про звільнення Яреми О. Ї. з посади першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України. Друга – про призначення його на посаду держсекретаря КМУ.

То що ж відомо про новопризначеного секретаря КМУ?

Довідка:

Ярема у 1996 році закінчив Національний аграрний університет, отримав кваліфікацію інженера-землевпорядника; у 2004 р. – Національну академію державного управління при Президентові України, магістр державного управління.

Олександр Ярема з 1997 року займався питаннями молодіжної політики. Працював в Українському національному комітеті молодіжних організацій. У 2000 році перейшов на державну службу. У Державному комітеті молодіжної політики, спорту і туризму займався роботою з дитячими та молодіжними громадськими організаціями. У 2007 році працював у Державному комітеті із земельних ресурсів, де очолював відділ земельного кадастру.

З жовтня 2014 р. по березень 2016 р. був заступником Керівника Головного департаменту – керівник департаменту Адміністрації Президента.

З березня 2016 р. по лютий 2020 р. був заступником міністра молоді та спорту України.

З лютого 2020 р. по березень 2020 р. очолював Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства.

23 березня 2020 р. призначений першим заступником державного секретаря Кабінету міністрів України.

Має 3 ранг державного службовця, почесне звання “Заслужений працівник соціальної сфери України”.

Останню декларацію – щорічну за минулий рік – Ярема подавши ще перебуваючи на посаді заступника Міністра молоді та спорту України, 19 березня 2020 року.

Варто зазначити, що частина майна у документи належить дружині Яреми – Ользі Яровій. Вона працює заступником начальника Управління ліцензування юридичних осіб та реєстрації платіжних систем Національного Банку України. Варто зауважити, що у вересні 2015 року почалася перевірка Ольги Ярової щодо достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” (так званий “закон про люстрацію”, – ред.). Перевірка триває і досі.

Згідно з даними у декларації Яреми, у його власності перебувають квартира на 120 “квадратів” у столиці та земельна ділянка 23 сотки у Стрітівці Кагарлицького району Київської області. Вся інша нерухомість належить дружині чиновника. Це земельна ділянка та будинок на 133,5 кв. м. у Гнідині Бориспільського району Київської області і чверть квартири у Києві на 67,4 кв. м.

На дружину Яреми також зареєстровано два бюджетних авто Opel Vectra 2006 року випуску за 137 897 грн. та Kia Rio 2010 року випуску за 124 тисячі гривень (ціни на автомобілі у документи вказано актуальні, – ред.).

За минулий рік Ярема заробив у Міністерстві молоді та спорту України 428 087 грн., там само отримав 69 525 грн. матеріальної допомоги та 2 628 грн. гонорарів у Національній академії Державного управління при Президентові України.

Його дружина Ольга Ярова заробила в НБУ 1 163 897 грн., задекларувала 34 405 грн. сплачених роботодавцем пенсійних внесків, 49 672 грн. інвестиційного прибутку, 1 320 грн. подарунку у негрошовій формі, 1 365 грн. страхових виплат, 2 500 грн. суми відшкодувань члену профспілки, які здійснюються професійними спілками своїм членам та 942 гривні бонусів.

Ярема на банківських рахунках тримає 1 962 євро та 67 949 гривень, дружина чиновника – 6 986 грн. та 302 477 грн. Готівкою Ярова тримає 240 тисяч гривень, також вона задекларувала 367 419 грн. накопичених пенсійних коштів у НБУ.

Також подружжя задекларувало два кредити на 651 888 грн. та 350 000 грн.