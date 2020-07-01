Любитель борьбы с коронавирусом за счет распространения Кумысовки, Аблай Мырзахметов попал в очередной просак. Дело в том, что героический стоик Мырзахметов Аблай Исабекович в который раз наплел лишнего.

Аблай Мырзахметов, друг парадоксов, вошел в комитет восстановления экономики, собрание которого проводилось уже дважды. В этом комитете Мырзахметов заменяет собой целую кучу неодушевленных предметов. Его роль сводится к тому, чтобы приводить с потолка взятую статистику и округлые, всегда правильные слова.

Так, на заседании 12 июня 2020 года, целый председатель Национальной Палаты Предпринимателей послужил радиоточкой. Отвечая за родной Шымкент он сообщил явно отретушированную статистику по оборотам предпринимателей. Так, согласно Аблаю Мырзахметову оборот в транспорте за пять месяцев упал на 2,9%, а оборот торговли на 6,9%. Если так, то можно начать с конца и сразу выписать премию всем “спасателям экономики”. Таких незначительных потерь в результате карантинных мер не было ни в одной стране мира! Такие потери меньше, чем в Швеции и Белоруссии, которые карантинов не вводили.

Почему все эти сборы раз в десять дней ничего не значат? Потому, что высокое начальство собирается и разглагольствует. Причем они знают заранее, что ничего не решат, кроме может быть пары-тройки самых мелких вопросов. Правительство Казахстана, одно из немногих, которые не перешли на открытое субсидирование экономики. Министерства и ведомства ничего не решают: сейчас решает только центральный банк и в определенной степени подвластные ему банки второго уровня. Потому что единственным способом, который применяют развитые страны, и который открыт также Казахстану, является дополнительная эмиссия денег и вливание их в экономику.

Но доверить личностям вроде Аблая Мырзахметова рассуждать – или не дай Бог – принимать такие решения, это верный рецепт катастрофы. Два заседания прошли в общей тональности благих пожеланий. Хорошо бы отменить такую справочку для получения льгот. Да, хорошо… А еще вот такая проблема есть… Надо подумать… Формат видеоконференции в тряпочках на лицах только подчеркивает градус бессмысленности происходящего.

Аблай Мырзахметов – нудный коррупционер или округлая катастрофа

И лейтмотивом этого странного аудио-видео собрания служит нудный Мырзахметов, который говорит до неприличия общие фразы, вроде:

«…только посредством слаженной и оперативной работы бизнеса и государственных органов получится диагностировать проблемные вопросы предпринимательства на ранней стадии и своевременно их решать».

Дурдом сводится к дискуссиям об отмене-разрешении тоев и открытии-закрытии тойханы. Об этом говорит премьер-министр! И о преследовании “незаконных свадеб”. Аблай Мырзахметов, как председатель НПП “Атамекен” мог бы рассказать о реальном положении дел, а не о падении транспорта “на три процента”. Например, о том, сколько сотен тысяч тонн овощей остались на полях. О том, что в массовом порядке невозможность реализовать продукцию втихую вывели из понятия страхового случая. Наконец о том, что никакого открытия страны нет, как нет и победы над вирусом, есть скорее признание обратного. Впрочем, привыкший постоянно врать судимый коррупционер Аблай Мырзахметов ничего подобного не скажет.

Все это так нелепо, и Аблай Мырзахметов тут – яркий алмаз бездарности, но отнюдь не единственный.