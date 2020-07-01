Уряд Словенії запідозрили в корупції при закупівлі масок і ШВЛ, затриманий міністр економіки

Уряд Словенії зіткнулося з політичною кризою в зв’язку з розслідуванням справи про зловживання під час державних закупівель засобів захисту в умовах пандемії.

Про це пише Total Slovenia News.

Розслідування закупівель початку Спеціалізована державна прокуратура два місяці тому після того, як співробітник Інституту товарних резервів Іван Галі в ефірі ток-шоу заявив, що уряд закуповував маски і апарати штучної вентиляції легень за завищеними цінами.

За словами Галі, влади здійснювали закупівлі через компанію Geneplanet, наближену до уряду. Приміром, ШВЛ вартістю 10 тис. євро уряд придбало через «свою» фірму за 36 тис. 400 євро.

Крім того, було оприлюднено аудіозапис, на якому чути, як міністр економіки Здравко Почивальшек вимагає, щоб працівники Інституту перевели 8 млн євро (100% авансу) на рахунок компанії Geneplanet.

За підозрою у корупційному злочині поліція затримала Почивальшека, а глава Міністерства внутрішніх справ Алеш Хойс сам подав у відставку на знак протесту проти розслідування.

Вчора, 30 червня, Хойс заявив, що прем’єр прийняв його заяву про відставку. Він пов’язав свій відхід з обшуками, які провело Національне бюро розслідувань в кількох місцях, зокрема у будинку міністра економіки. Глава МВС вважає, що обшуки і затримання Почивальшека «політично мотивованими».

Скандал збігся з тижнями загальнонаціональних мітингів проти прем’єр-міністра Словенії Янеза Янші. Перші акції протесту були організовані в травні об’єднанням «Анархістська ініціатива Любляни» при підтримці низки словенських неурядових організацій.

Учасники акції мають намір продовжити демонстрації і в п’ятницю знову вимагатимуть відставки прем’єра.