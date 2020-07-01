У Києві запустили міську електричку, але посилили карантин

У Києві, де з 1 липня запустили міську електричку за звичайним (кільцевому) маршрутом, обмежили за часом роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко. За його словами, робіт барів, ресторанів, кінотеатрів дозволяють лише до 22:00. Це ж обмеження стосується і масових заходів — культурних, розважальних, рекламних і спортивних.

Що ж стосується роботи електрички, то в ранкові години пік поїзди будуть переважно ходити в напрямку Е1 (Дарниця — Почайна — Борщагівка — Київ-Пасажирський — Дарниця), а у вечірні — в напрямку Е2 (Дарниця — Київ-Пасажирський — Борщагівка — Почайна — Дарниця).

За словами Віталія Кличка, за минулу добу в Києві коронавірус підтвердили у 101 людини. Госпіталізовано 9 пацієнтів.