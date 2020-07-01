У Польщі фермери зацікавлені в українських працівників: потреби на ринку дуже великі, — міністр сільського господарства Ардановській

У Польщі хочуть, щоб українські працівники приїжджали на роботу в аграрному секторі, оскільки потреба на ринку дуже велика.

Про це під час зустрічі в понеділок у Варшаві з послом України в Польщі Андрієм Дещицей заявив міністр сільського господарства і розвитку села РП Ян Кшиштоф Ардановській, інформує міністерство сільського господарства і розвитку села, передає Цензор.НЕМАЄ з посиланням на Укрінформ.

«Ми хочемо, щоб громадяни України охоче приїжджали працювати в аграрно-споживчому секторі Польщі, оскільки потреби на ринку дуже великі», — заявив Ардановській.

Він зазначив, що українські працівники користуються авторитетом у польських аграріїв, а завдяки культурної та мовної близькості легко знаходять роботу в сфері сільського господарства.

Ардановській поінформував Дещицу про нинішні умови працевлаштування працівників у сільському господарстві, зокрема з урахуванням пандемії COVID-19.

Як зазначається, Дещиця висловив надію, що ставлення до українців, що працюють в аграрному секторі Польщі, буде не гірше, ніж до польських. На думку дипломата, необхідно відкрити чергові пункти пропуску на українсько-польському кордоні з метою поліпшення прикордонного руху і повного відновлення регулярних автобусних сполучень між обома країнами.

Дещиця також запитав про зацікавленість польської сторони інвестування в Україну. Ардановській підтвердив, що польські компанії аграрно-споживчого сектора розглядають можливість інвестицій. На його думку, є потреба широкого рекламування в Польщі умов інвестування на українському ринку.