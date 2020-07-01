Гримчак подав позов проти України в ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини відкрив справу проти України за позовом колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це адвокат Гримчака Дмитро Мельник повідомив у Фейсбуці.

«ЄСПЛ відкрив справу Grymchak v. Ukraine. Вона стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод», — написав Мельник.

Ст. 5 Конвенції захищає право на свободу та особисту недоторканність. Її п. 1 свідчить, що ніхто не може бути позбавлений свободи інакше як у порядку, встановленому законом. П. 2 передбачає, що кожному заарештованому повинні негайно пояснити причини його арешту і про будь-яке пред’являється обвинувачення.