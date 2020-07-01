У Москві на Червоній площі активісти виклали тілами «2036», до якого збирається правити Путін

У середу, 1 липня, в Москві (Росія) на Червоній площі активісти влаштували акцію протесту проти «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна, виклавши на землі своїми тілами цифру 2036. Про це повідомляє телеканал «Дощ».

В акції брали участь вісім осіб, серед яких муніципальні депутати і учасники руху Pussy Riot.

Всі вони були затримані поліцейськими і доставлені у відділок.

Відео з акції «2036»

Дощ / Марія Борзунова pic.twitter.com/9NScIQhzue

— Дощ (@tvrain) July 1, 2020

Сьогодні – останній день голосування за поправки до Конституції, згідно з якими нинішній глава Кремля зможе залишатися при владі до 2036 року.

Минула акція – своєрідний ремейк акції, що відбулася 18 квітня 1991 року, коли активісти виклали тілами нецензурне слово в знак протесту проти закону «Про мораль».