У багатьох в країні це викликає тільки захоплення

Росію запідозрили у фінансуванні атак на американських солдатів в Афганістані. Чому в це повірити?

У США набирає обертів скандал, викликаний публікаціями, з яких випливає, що російська розвідка могла фінансувати таємні напади на американських військових в Афганістані, а поінформований про це Дональд Трамп не надав належного значення відповідним повідомленням розвідслужб. Розповідаємо, на чому грунтуються ці звинувачення і які вони можуть отримати наслідки.

Де знайшли російський слід?

У середу директор національної розвідки США Джон Реткліфф проведе зустріч з членами комітету з питань розвідки в Палаті представників Конгресу. Це буде не самий приємний розмову, враховуючи, що профільний комітет, як і нижня палата в цілому, контролюється демократами. Головні питання, які поставлять Рэтклиффу: був президент Трамп проінформований про ймовірні підступи російської військової розвідки в Афганістані і як він на це реагував.

Намір «докопатися до суті» на Капітолійському пагорбі декларують після публікації в New York Times від 26 червня. Видання розповіло, що Росія в особі Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) нібито таємно домовилася з ватажками руху «Талібан» (у РФ визнано терористичною організацією і заборонено) про організацію диверсійних атак на американських військових. Далі пішли уточнення, що саме так могли бути організовані щонайменше два напади. У їх числі вибух у квітні 2019 року біля авіабази Баграм, в результаті якого загинули три морських піхотинця. В цілому в минулому році в Афганістані було вбито 20 американських військовослужбовців, і це найбільш значні втрати армії США в цій країні за п’ять років.

Спочатку стверджувалося, що підозри в змові Росії з талібами базуються на відомостях, які були отримані в ході допитів від самих бойовиків. Проте пізніше стало відомо про перехоплення даних про грошових транзакцій з рахунків, підконтрольних російській розвідці. Гроші нібито перераховувалися на рахунки, пов’язані з рухом «Талібан». Повідомляється також, що сили безпеки афганського уряду заарештували кількох осіб, які могли здійснювати фінансове посередництво між сторонами, тобто передавати гроші ГРУ афганських бойовиків. Це вже надає вага звинувачень, причому не тільки на адресу Москви.

Robert King / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

А знав Трамп?

Як пише NYT, президенту Трампу повідомили про все ще декілька місяців тому, але він вирішив нічого не робити. У відповідь на це твердження Трамп з обуренням звинуватив видання у випуску чергової фальшивки». Він порівняв нові звинувачення на свою адресу з приписаним йому «змовою» з Росією перед президентськими виборами 2016 року. Далі президент уточнив, що йому, як і віце-президенту Майку Пенс, ніхто не повідомляв ні про що подібне. Тим більше, підкреслив Дональд Трамп, і самих фактів нападів на військових США і країн антиталібської коаліції в Афганістані було небагато.



Слова Трампа у своїй заяві підтвердив директор національної розвідки Реткліфф, який, втім, відомий як активний прихильник чинного президента. Він виступив на тлі впадає в очі різноголоссі американських спецслужб. Так, Агентство національної безпеки США, яке займається електронною розвідкою, не згідно з інформацією про те, що Росія платила за терористичні напади на американських солдатів в Афганістані. Пентагон через свого офіційного представника Джонатана Хоффмана повідомив, що у військового відомства поки немає доказів, що підтверджують звинувачення на адресу Росії, але Пентагон продовжує вивчати розвіддані. Директор ЦРУ Джина Хаспель зробила розпливчасте заяву, що «при розробці розвідувальних оцінок початкові тактичні звіти часто вимагають додаткового збору і перевірки».

І це на руку Білого дому, чий офіційний представник Кейлі Макинани заявила в понеділок, що президента не інформують до тих пір, поки спецслужби все перевірять і не прийдуть до консенсусу щодо якоїсь загрози.

Разом з тим до The New York Times приєдналися інші ЗМІ, і складається на сьогодні спільними зусиллями картина говорить про те, що Трампа щонайменше двічі намагалися оповістити про можливі таємні операції Москви в Афганістані. Принаймні, за даними Associated Press, ще в березні 2019 року це особисто зробив тодішній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. А в кінці лютого цього року відповідна розвідувальна інформація була включена в щоденну зведення з ключових питань національної безпеки.

Пєсков прокоментував повідомлення про виплати Росії терористичного руху «Талібан»

Якщо з’являться нові факти, які вказують на те, що Трамп не міг не знати про взаємодію російського ГРУ і «Талібану», це навряд чи зміцнить його позиції перед майбутніми в листопаді президентськими виборами. У кращому випадку Трампу доведеться шукати відповідь на питання про те, як побудована взаємодія Білого дому з досить численними і витратними спецслужбами, якщо до першого особи не доходить інформація, яка має відношення до національної безпеки.

Найгірший варіант для Дональда Трампа — той, при якому з’ясується, що він все ж був у курсі донесень з Афганістану, але збрехав виборцям, що нічого не знав. Адже тоді, крім усього іншого, нинішнього американського лідера не уникнути нових звинувачень у змові з Москвою — тобто того, з чого фактично почався його перший президентський термін. Вже зараз американські видання іронізують над тим, як виглядає, в тому числі зовні, відреагували Трамп і офіційна Москва: коментуючи перше повідомлення в NYT, Кремль і російське посольство в США теж рясно використовували слова «фейк» і «нісенітниця».



Це може бути правдою?

Інформацію про те, що Росія і «Талібан» таємно почали «дружити проти» Америки спростувала не тільки Москва, але і самі таліби, зауваживши, що не потребували ні в які стимули з боку для вбивства своїх ворогів. Але реальність така, що такий альянс в очах багатьох виглядає цілком правдоподібним.

МЗС РФ прокоментував нещодавні переговори з терористичним «Рухом Талібан»

По-перше, в кінці 2018 — початку 2019 року дійсно зазначалося інтенсивна взаємодія Росії з рухом, який, як не дивно, у самій Росії при цьому з 2003 року залишається в статусі забороненої терористичної організації. Причому це було відкрите взаємодія на досить високому рівні: делегація талібів тричі прилітала до Москви, де «під камери» зустрічалася з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. І в ході цих зустрічей Лавров закликав до повного виведення іноземних військ з Афганістану — чого, власне, й добиваються таліби.

Robert King / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Але основна причина, на тлі якої донесення американської розвідки не виглядає такою вже «нісенітницею», — це вже відомі операції, приписувані ГРУ, начебто отруєння Сергія Скрипаля в 2018 році та аналогічні вбивства з помітним російським слідом. Коментуючи ще ці випадки, експерти припустили, що в Кремлі не можуть знати всіх деталей операцій, проведених російськими спецслужбами за кордоном. Але що не викликає сумніву — це загальна установка на відстоювання будь-якою ціною пріоритету національних інтересів, якими керуються структури на зразок ГРУ. При цьому Москва вже не особливо боїться санкцій, які можуть піти за викриттям. І навіть міжнародні скандали навчилася перетворювати на свою користь, враховуючи, який захват у багатьох в країні викликає таємна діяльність вітчизняних спецслужб за кордоном.

У випадку з Афганістаном, до речі, це працює ідеально. Трохи більше 30 років тому Росії довелося піти з цієї країни, зазнавши досить чутливі втрати.

А через неповні три роки розпався Радянський Союз. І тому і в іншому в Росії прийнято, особливо останнім часом, звинувачувати Америку. Так що для значної частини росіян нинішні звинувачення проти їх країни, як не дивно, не будуть потребувати ні в якому доказі. У них і так готові повірити, прийнявши осуждаемые за океаном або десь ще дії за належний історичний реванш.

Нагадаємо, що в лютому 2020 року США і рух «Талібан» підписали мирну угоду, за якою Сполучені Штати повинні вивести свої війська з Афганістану. Угода передбачає, що Штати протягом півроку скоротять чисельність своїх військ у цій країні з 12 тис. до 8,6 тис. осіб, а потім протягом 14 місяців виведуть залишки сил, включаючи контингент НАТО. Сторони також домовилися про «постійному і всеосяжну перемир’я».