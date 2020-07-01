«Депутат Лубінець погрожує компресорщику Кошкіну» — ЗМІ

Сьогодні на телеканалі «Рада ТБ» народний депутат України Дмитро Лубінец з депутатської групи «За майбутнє» давши офіційний брифінг, де намагався виправдати свою непричетність до рейдерського захоплення виробника «Семок».

Трудовий колектив виробника «Семок» вважає, що даний брифінг — це ще одна погроза та тиск депутата Лубінця на працівників, а саме на простого компресорщика Кошкіна, який активізував колектив боротися проти депутатської всевладності.

Депутату буцімто не сподобалось, що працівники хочуть зберегти свої робочі місця та відбити рейдерство і, тому він почав погрожувати своїм статусом народного депутата та маніпулювати війною на Сході України.

«Захопленння підприємства на користь кого? Держави України? Так можу вам всім сказати. Я, як депутат України, присягав захищати національні інтереси і я дуже хочу, щоб ця війна закінчилась, а вона закінчиться тоді, коли вісь такі компанії, які заробляють на крові, яким вигідно щоб війна продовжувалась, яким вигідно щоб гинули наші хлопці на передовій, яким вигідно, щоб діти, які проживають на лінії зіткнення, кожен день чули ці постріли, щоб вони заробляли величезні статки».

Нагадаємо, що трудовий колектив виробника «Семок» звернувся до Голови Верховної Ради України щодо можливої участі народного депутата Дмитра Лубінця у рейдерській атаці на їх підприємство. Протягом червня 2020 року рейдери через рішення судів намагаються встановити контроль над одним з найбільших виробників снеків в Україні.