У Черкасах від COVID-19 помер хірург, який щойно поховав брата-лікаря

У Черкасах від коронавирусной інфекції у віці 52 років помер хірург міської лікарні №2 Олег Гайда.

18 червня ця ж хвороба забрала життя його старшого брата, 58-річного начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковника медичної служби Івана Гайди.

Про смерть лікаря черкаського повідомив 1 липня на особистій сторінці у Facebook його син, також медик Ігор Гайда. «Помер мій батько. Нічого сказати. Тільки біль», – написав чоловік.

На сторінці покійного Олега Гайди ще є повідомлення, де люди бажали йому якнайшвидшого одужання і співчували з приводу передчасної втрати брата, який також став жертвою пандемії коронавіруса.