Кабмін ліквідував реєстру ДАБІ, який славився своєю корупцією: що буде замість нього

Кабінет міністрів України ліквідував реєстр Державної архітектурно-будівельної інспекції. На заміну йому введуть єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров. Він заявив, що нова система має на меті максимальну автоматизацію і прозорість усіх процесів у галузі.

Цим рішенням передбачено:

з 6 липня впровадження нового сучасного та безпечного будівельного реєстру та публічного порталу з повним доступом до всіх даних, у т. ч. на карті;

надання автоматичних послуг (без чиновника), що повністю нівелює будь-які корупційні ризики (перші послуги запрацюють вже з 1 серпня)

створення і ведення всіх документів в електронній формі відразу в системі (містобудівні умови, будівельний паспорт).

«В цілому до системи будуть підключені понад 60 тис. чоловік, у т. ч. архітектори, атестовані особи, органи місцевого самоврядування тощо, які будуть мати доступ виключно з електронного підпису», – підкреслив Федоров.

Він зазначив, що відтепер реєстру ДАБІ йде у небуття.

«З десяток років цей реєстр був такий собі корупційної «притчею во язицех» – одним з найбільш зухвалих і зухвалих прикладів відвертої і неприхованої корупції в Україні. За твердженнями учасників ринку, розмір корупції у цій сфері становив від 2,7 до 3,5 млрд грн на рік», – сказано в повідомленні міністра.