Київ виділив компенсації 115 постраждалим від вибуху на Позняках, – Кличко

Поки 115 постраждалих мешканців будинку на столичних Позняках, де стався вибух, отримали матеріальну допомогу від міста на відновлення втрачених документів.

Йдеться про суми від 50 до 100 тисяч гривень. Про це під час онлайн прес-конференції 1 липня заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Місто, як може, допомагає постраждалим внаслідок цієї трагедії. Минулого тижня ми прийняли рішення надати, разом з фондом «Майбутній Київ» додаткову матеріальну допомогу готівкою. Ці гроші потрібні людям насамперед на відновлення документів. Допомогу вже отримали 115 чоловік, які жили в домі», – підкреслив він.

За його словами, термінове відновлення документів необхідно мешканцям, в тому числі і для отримання матеріальної компенсації, яку надає місто. Він зазначив, що пакет документів на цю компенсацію вже змогли подати 20 сімей, тому днями вони отримають кошти.

«Також Київ надасть допомогу для ремонту в квартирах, які отримають постраждалі мешканці», – додав Кличко.

Зі свого боку прес-служба мера Києва опублікувала відео його зустрічі з людьми, які живуть зараз в інтернаті на Харківському шосе або у родичів.