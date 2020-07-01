«Армію «ДНР» косить коронавірус. Станом на початок липня COVID-19 захворіли понад 480 терористів, кількість контактних осіб склало близько 4 500.

Про це Обозревателю повідомив донецький блогер Злісний Укр. «У травні в Донецьк прибула комісія з південного військового округу – Новочеркаська. У місті її члени провели, змінюючи один одного, більше 2 місяців. Зокрема, комісія вивчала ситуацію із захворюваністю COVID-19», – підкреслив він, пославшись на отриману від місцевого фельдшера інформацію.

За даними Злісного України, вірус Донецьк «приїхав» з Росії разом з черговими «добровольцями».

«Від тих, хто повернувся з Росії, вірус поширився серед бойовиків по всіх полках. Цю заразу притягли росіяни. Вони перші почали хворіти. Але командування вирішило приховувати факти захворювання. Це не сподобалося кураторам, які змогли встановити, де ховають хворих, чим саме вони хворіють. В результаті троє «майорів» «ДНР» з медслужб кількох полків отримали прочухана. Однак поширення коронавіруса це не зупинило: хворих COVID-19 бойовиків госпіталізували в палати до тих, хто лікувався від пневмонії. Тому на початок червня комісія з Новочеркаська виявила понад 180 хворих COVID-19. Кількість контактних осіб становило на той момент близько 3500″, – розповів блогер.

Злісний Укр також уточнив: з-за спроби місцевих колабораціоністів приховати факти захворювання, коронавірус «викосив» не тільки сім’ї хворих, але і цілі роти.

«Була дана команда солдатів запхати в казарми і дезінфікувати хлоркою всі поверхні. Але це мало допомогло: до липня кількість хворих перевищила 480 осіб, контактних стало ще на 1000 більше. Комісія покарала матеріально всіх, хто це допустив. На кінець червня на передовій взято близько 6,8 тис. проб на COVID-19, виявлено майже 380 заражених. 12,4 тис. проб було взято в казармах по всіх гарнізонах – підозрюють COVID-19 майже у 700 осіб», – уточнив блогер.

За його інформацією, за час пандемії в лікарні «ДНР» було госпіталізовано понад 450 хворих COVID-19 в складній формі. 80 бойовиків потрапили в реанімацію, кількість летальних випадків досягло 45. Всього станом на кінець червня перехворіли близько 1200 осіб.

«Десь 7000 осіб перебувають під наглядом з легкими захворюваннями, армія ДНР отримала розпорядження від епідеміологічного центру Краснодарського краю по обсервації контактних осіб, посилення дотримання правил гігієни, лікарям-епідеміологам і російським кураторам «армії ДНР» наказано забезпечити заходи щодо недопущення спалахів хвороби в майбутньому. «Армія ДНР» ситуацію намагається приховати. Але місцеві бояться, бо знають, що відбувається, і поширюють інформацію серед знайомих. Зараз бути «армейцем» в невизнаних республіках, – все одно, що бути носієм чуми в Середньовіччі», – резюмує Злісний Укр.