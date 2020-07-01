В Минздраве не исключили закрытие курортов из-за коронавируса

С 22 июня в Одессе ужесточили карантин.

В Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры для курортов, в частности Одессы, из-за значительного увеличения количества инфицированных Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает ТСН.

“Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы – ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье – это 71%. Аналогично 56% – в Волынской области. Добираются до 50% – Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус”, – отметил министр.

Напомним, с 22 июня в Одессе ужесточили карантин, но пляжи и рестораны пока решили не закрывать. Сообщалось, что в городе будет запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров.

Арендаторам пляжей рекомендовали обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а ресторанам – обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними опять не больше четырех человек.

Персонал коммунальных пляжей Одессы обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию – два метра.

Фото: 049.ua