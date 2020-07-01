Онук колишнього мера Одеси збив пенсіонерку і втік з місця ДТП. Поліція його винним не вважає і закрила справу

Онук колишнього мера Одеси Руслана Боделана збив пішохода і тепер може уникнути покарання.

Про це повідомляє Думська.

Інцидент стався 6 лютого 2020 року. 34-річний Олександр Гладких їхав на своїй Toyota Venza по вулиці Посмітного. Під час руху автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де збив 57-річну Вікторію Четверикову. З місця події, порушник втік. Між тим постраждала була госпіталізована з переломом основи черепа, переломом стопи і політравмою.

Вищевказані тілесні ушкодження вважаються тяжкими, при цьому слідчий Приморського відділу поліції Віталій Ніколов визнав їх середньої тяжкості, а самого Гладких допитав в якості свідка, а не обвинуваченого.

Сам онук колишнього мера у своїх свідченнях написав, що він не зрадив зіткнення істотного значення і продовжив рух. Про постраждалої він подумав уже вдома, коли помітив серйозні пошкодження на своєму автомобілі. Про підозру йому не повідомляли, машину не заарештовували. Не стала поліція проводити слідчий експеримент на місці події.

Згідно висновку однієї з експертиз, водій нібито не міг уникнути зіткнення. 26 червня кримінальне провадження відносно Гладких було закрито через відсутність складу злочину.

У справу втрутився зять Četverikovoj, яка після ДТП стала інвалідом. Він знайшов адвокатів, які домоглися відкриття нового кримінального провадження — за ст. 135 КК україни (залишення в небезпеці). Поки що трапилося кваліфікували за частини першої цієї статті, але потерпіла сторона наполягає на перекваліфікації у частині третій — «залишення в небезпеці з тяжкими наслідками».

Заяви про протиправні дії слідчого були направлені в прокуратуру і Офіс президента.