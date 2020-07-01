Суд над Порошенко відклали ще на тиждень

Печерський районний суд Києва відклав розгляд запобіжного заходу п’ятого президенту Петру Порошенку. Наступне засідання призначене на 8 липня.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Наступне засідання відбудеться через тиждень, 8 липня, в 11:00. Таке рішення було прийнято у зв’язку з викликом додаткових свідків.

Нагадаємо, під час судового засідання прокурори просили обрати запобіжний захід Порошенко у вигляді взяття на поруки до 10 липня. При цьому раніше звинувачення просило взяти п’ятого президента під варту з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень.

Нагадаємо, Порошенко закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році — нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочко.