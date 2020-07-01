Меркель: Німеччина хоче завершення проекту «Північний потік-2» всупереч санкціям США

Німеччина розглядає «Північний потік-2» як економічний проект і вважає за потрібне його завершити.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, відповідаючи на запитання парламентаріїв, передає DW.

За її словами, Німеччина діє в напрямку завершення проекту, незважаючи на те, що його будівництво на сьогоднішній день утруднено. Канцлер додала, що «Північний потік — 2» є «економічним проектом, що має політичну складову».

«Тому Німеччина доклала дуже багато зусиль, щоб укласти з Україною транзитний договір на найближчі роки і не позбавляти її транзиту російського рази і транзитних мит», — сказала Меркель.